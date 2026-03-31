Il Comune di Cassano Magnago cerca tre giovani per il Servizio Civile
Nuovo bando aperto sino al prossimo 8 aprile: possono partecipare persone tra i 18 e i 28 anni, italiani, cittadini UE o extra UE con permesso di soggiorno
A Cassano Magnago si cercano tre giovani per svolgere in città il Servizio Civile Universale. Il Comune ha infatti pubblicato il nuovo bando con scadenza fissata alle ore 14 di mercoledì 8 aprile 2026.
I candidati selezionati saranno inseriti per un anno nei servizi dell’ente, con un impegno settimanale di 25 ore. È previsto un contributo economico mensile di 519,47 euro, oltre alla certificazione delle competenze acquisite e a un percorso di orientamento al lavoro. Per chi completa l’intero anno di servizio è inoltre prevista una riserva di posti nei concorsi pubblici.
Possono partecipare i giovani tra i 18 e i 28 anni (non ancora compiuti 29), cittadini italiani, dell’Unione Europea o extra UE con regolare permesso di soggiorno, purché in possesso dei requisiti previsti dal bando.
Le domande devono essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma DOL, accessibile tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica. I candidati dovranno scegliere uno solo dei tre progetti disponibili, che riguardano l’ambito sociale, bibliotecario e culturale. Tutte le informazioni e i dettagli sulle modalità di partecipazione sono disponibili nel bando completo e sui canali ufficiali del servizio civile.
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