Grande festa a Induno Olona per i 103 anni di Luigia Crugnola

Grande festa al Centro Polivalente Anziani A.S.Far.M. di Induno Olona, dove la comunità si è stretta attorno a Luigia Crugnola per celebrare il suo straordinario traguardo: 103 anni.

Luigia, nata a Bobbiate in una numerosa famiglia contadina, è la primogenita e unica figlia femmina di otto fratelli. Ancora oggi, tre dei suoi fratelli – Albino, Vincenzo e Bruno – le sono vicini, a testimonianza di un legame familiare solido e duraturo. Fin da giovanissima, Luigia ha dimostrato un grande senso di responsabilità, affiancando la madre nella cura dei fratelli con dedizione e carattere.

Il percorso di vita della signora Crugnola è un esempio di dedizione al lavoro e alla famiglia. A soli 12 anni, dopo le scuole elementari, è entrata nel mondo del lavoro, dove ha trascorso ben 43 anni come operaia a Varese, prima in una ditta in piazza XX Settembre e poi presso il rinomato Calzaturificio di Varese, fino al meritato pensionamento.

A 24 anni ha sposato l’amato Gino, con cui ha condiviso una vita matrimoniale felice durata 63 anni. Dalla loro unione sono nate le due figlie, Paola e Giuliana, che sono oggi il suo grande orgoglio. Sono loro ad averle donato la grande famiglia allargata che oggi la festeggia: quattro nipoti e tre pronipoti.

Da otto anni Luigia risiede con gioia presso il Centro Polivalente Anziani di A.S.Far.M., dove è un vero punto di riferimento. Nonostante i suoi 103 anni, la sua vitalità è contagiosa: partecipa quotidianamente alla ginnastica di gruppo, alle attività di lettura e yoga e, tempo permettendo, “non rinuncia mai a fare più giri del parco con passo deciso e sorriso contagioso”, come raccontano gli operatori.

Oggi, l’affetto della comunità del Polivalente si è riversato su Luigia. Per l’occasione, il Presidente di ASFARM, Dott. Fabio Mangini, e il Sindaco di Induno Olona, Ing. Giorgio Castelli, le hanno reso omaggio con un dono floreale, simbolo della stima e dell’ammirazione di tutta la comunità.

A Luigia Crugnola, i migliori auguri per altri cento di questi giorni felici.