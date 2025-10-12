Greco: “Resto convinto che la Pro ha tutte le carte in regola”

GRECO 1 – «Avevo detto in conferenza stampa che rispetto alle ultime due avversarie il Brescia era squadra ancora più competitiva e si è dimostrata tale, al di là dei tre pareggi che aveva fatto. L’avevo vista in tante partite e ha giocatori comunque importanti. Noi abbiamo sofferto, potevamo sfruttare meglio forse alcune occasioni ma poi i due gol all’inizio del secondo tempo, presi in quel modo lì, ci hanno messo completamente fuori dalla partita. Però la squadra ha dato tutto».

GRECO 2 – «È chiaro che dobbiamo dare una sterzata al nostro campionato. Abbiamo, secondo me, incontrato grosse difficoltà per tutti i motivi che che che sapete a partire dagli infortuni ma ho molta fiducia in quello che stiamo facendo e nei ragazzi. Vedo quello che pochi vedono, e intendo la prospettiva di questa squadra: se capiamo al 100% quello che dobbiamo fare che metteremo tutte le componenti necessarie per la salvezza. E dall’aggressività che abbiamo messo in tante partite sono convinto che la Pro Patria centrerà l’obiettivo».

GRECO 3 – «Una delle nostre costanti è che prendiamo troppi gol, poi se li andiamo ad analizzare vediamo che ne abbiamo presi in modo stupido e non per colpa del reparto. Subiamo troppe reti ma siamo anche una squadra che è proiettata a fare e che creerà sempre qualcosa. E dopo stasera sono ancora più convinto che la Pro ha tutte le carte in regola, fisiche, mentali e morali».

MOTOLESE 1 – «Il Brescia è una squadra forte e lo sapevamo, però secondo me nel primo tempo non abbiamo concesso grandi occasioni, ci siamo difesi da squadra. Nel secondo tempo per alcuni episodi abbiamo subito i due gol e abbiamo trovato difficoltà non tanto a reagire quanto a creare occasioni per pareggiare o recuperare».

MOTOLESE 2 – «La classifica non ci mette ulteriori pressioni: i punti servono, giustamente, è normale, però arriveranno: siamo sempre in cerca di punti e in cerca della vittoria, e sappiamo che deve ancora arrivare la prima della stagione. Ma siccome siamo una squadra, usciremo alla grande da questo momento. Guardando alle prossime, personalmente, voglio vincerle tutte, poi ci sono difficoltà come in ogni partita ma ce la metteremo tutta e continueremo a lavorare duro per uscire da questo momento».