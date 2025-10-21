I Longobardi? Non erano così brutti e puzzolenti come ce li hanno raccontati. Fabrizio Mirabelli a Radio Materia

La nuova puntata de La Biblioteca di Materia in onda oggi, martedì, alle 18,40 su Radio Materia (in replica alle 8, alle 18,40 e alle 20,30 per tutta la settimana) è dedicata ai Longobardi con un ospite d’eccezione come Fabrizio Mirabelli.

L’ex consigliere comunale e segretario cittadino del Pd è il protagonista della trasmissione di Ferdinando Giaquinto e Orlando Mastrillo in veste di storico appassionato di Longobardi e autore di due libri su questo popolo straordinario e il periodo storico che li ha visti conquistare e governare ampi territori della penisola italica, compreso il territorio della provincia di Varese.

Mirabelli è autore di “I Longobardi dal Mito alla Storia”, un trittico di cui sono stati già pubblicati i primi due volumi. Ascolta la puntata su www.radiomateria.it