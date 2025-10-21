I Longobardi? Non erano così brutti e puzzolenti come ce li hanno raccontati. Fabrizio Mirabelli a Radio Materia
La nuova puntata de La Biblioteca di Materia in onda alle 18,40 su Radio Materia vedrà l'ex consigliere comunale varesino in veste di saggista storico, intervistato da Ferdinando Giaquinto
La nuova puntata de La Biblioteca di Materia in onda oggi, martedì, alle 18,40 su Radio Materia (in replica alle 8, alle 18,40 e alle 20,30 per tutta la settimana) è dedicata ai Longobardi con un ospite d’eccezione come Fabrizio Mirabelli.
L’ex consigliere comunale e segretario cittadino del Pd è il protagonista della trasmissione di Ferdinando Giaquinto e Orlando Mastrillo in veste di storico appassionato di Longobardi e autore di due libri su questo popolo straordinario e il periodo storico che li ha visti conquistare e governare ampi territori della penisola italica, compreso il territorio della provincia di Varese.
Mirabelli è autore di “I Longobardi dal Mito alla Storia”, un trittico di cui sono stati già pubblicati i primi due volumi. Ascolta la puntata su www.radiomateria.it
