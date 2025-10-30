I Mastini attendono l’Appiano e cercano la scossa dopo il KO di Caldaro

Quale sarà il “lascito” del tremendo 6-1 rimediato sabato scorso a Caldaro dai Mastini? Ci sarà un “rimbalzo” come accade in borsa a quei titoli che prima crollano e poi riprendono subito vigore, oppure la batosta arrivata in casa dei Lucci si farà sentire nel morale e nel gioco anche nel nuovo match di campionato? Lo scopriremo questa sera – giovedì 30, ore 20,30 – perché il Varese ospiterà l‘altra squadra proveniente dalla Südtiroler Weinstraße, l’Appiano, che tallona Borghi e compagni a un solo punto di distanza.

I Pirati hanno avuto una partenza diesel ma poi si sono messi a macinare punti e avversari, battendo anche il Caldaro nel derby: una risalita importante che ha avuto una mezza battuta d’arresto nell’ultimo turno quando – a sorpresa – l’Appiano ha perso in casa al supplementare 4-5 contro il Valdifiemme sprecando un vantaggio di 4-1 (rete decisiva di Mäkelä). Motivo per cui anche i gialloblu hanno necessità di rivalsa e, quindi, appaiono più pericolosi.

Coach Da Rin non dovrebbe avere particolari problemi di formazione ma ha l’urgenza di sistemare la pecca più vistosa del gioco giallonero. Come abbiamo già segnalato sabato, i Mastini sono clamorosamente ultimi e staccatissimi nella graduatoria del power play: in superiorità numerica i gialloneri hanno segnato una sola rete su 29 tentativi, una percentuale che si assesta su un misero 3,45%. Per capire il dato basta vedere i penultimi in graduatoria, i Falcons di Bressanone, che sfiorano il 13% mentre al comando c’è il Caldaro con il 37.5%. Una situazione inspiegabile soprattutto vista l’esperienza del coach e la qualità della sua rosa.

La partita dell’Acinque Ice Arena (arbitri L. Boverio e Pignatti, linesmen Biaggi e Brenna) si disputerà di nuovo in una cornice di pubblico importante: biglietti ancora disponibili in ogni settore ma è lecito attendersi uno stadio caldo e presente come nelle occasioni precedenti per aiutare i Mastini a mantenere l’imbattibilità interna. E magari a spingere in porta qualche disco con l’uomo in più.

ALLA BALAUSTRA – Sulle nostre piattaforme podcast sono disponibili due nuove puntate di “Alla Balaustra”, la nostra rubrica – scritta e parlata – dedicata alla cultura e alle storie di hockey su ghiaccio, ideata e letta da Marco Giannatiempo e curata dalla nostra redazione sportiva. Gli episodi sono “La squadra senza avversari” e “Figli di una lega minore”. Trovate tutte le puntate nel box sottostante.

IHL – 8a giornata (giovedì 30/10)

PROGRAMMA: Bressanone – Dobbiaco; Fassa – Caldaro (ore 20); Alleghe – Feltre; Valdifiemme – Pergine; VARESE – Appiano; Valpellice – Aosta (ore 20.30).

CLASSIFICA: Aosta 18; Caldaro 17; Alleghe 16; VARESE 14; Appiano 13; Valpellice 12; Fassa 11; Pergine, Feltre 7; Fiemme 5; Bressanone 4; Dobbiaco 3.