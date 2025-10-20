Il mondo digitale in tilt per ore a causa del down di Amazon Web Services
Da Canva a Crash Royal: il malfunzionamento di Amazon web services ha messo fuori uso fino a mezzogiorno app e servizi di intelligenza artificiale
È stata mattina di malfunzionamenti diffusi, quella che ha colpito oggi, 20 ottobre 2025, una buona parte parte del web globale. Dalle 9 italiane, fino a circa le 12, piattaforme, app e servizi online hanno iniziato a rallentare o bloccarsi del tutto: un problema partito dal cuore del sistema che sostiene il mondo digitale, Amazon Web Services (Aws).
La falla, spiegano dall’azienda, è nata nella regione US-EAST-1, una delle più utilizzate per l’infrastruttura cloud. Aws ha comunicato di aver «identificato una potenziale causa principale dei tassi di errore per le API DynamoDB», collegata a un problema nella «risoluzione DNS dell’endpoint API DynamoDB nella regione US-EAST-1». Il malfunzionamento ha avuto un effetto domino, toccando altri servizi e funzioni globali basati sulla stessa area.
Le conseguenze sono state immediate: in Italia, hanno smesso di funzionare servizi come Signal, Canva, Snapchat, Perplexity AI, Roblox e Clash Royale, “in down” quasi contemporaneamente. Aws ha rassicurato gli utenti che i tecnici stanno lavorando «su più percorsi paralleli per accelerare il ripristino” e ha invitato i clienti “a riprovare le richieste non andate a buon fine».
