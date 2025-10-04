Il poeta varesino Massimo Crespi tra i vincitori del Premio Internazionale “Besio 1860”
L’autore è stato premiato nella sezione C – Over 30, e riceverà il riconoscimento il 26 ottobre al Teatro Sacco di Savona, durante la tradizionale Festa della Poesia
C’è anche il varesino Massimo Crespi tra i vincitori del Premio Internazionale di Poesia Inedita “Besio 1860”, uno dei concorsi più importanti nel panorama poetico italiano contemporaneo. L’autore è stato premiato nella sezione C – Over 30, e riceverà il riconoscimento il 26 ottobre al Teatro Sacco di Savona, durante la tradizionale Festa della Poesia.
Un percorso tra radici e scrittura
Nato a Varese nel 1966, Crespi ha trascorso la giovinezza a Gallarate e vive oggi a Cassano Magnago con la moglie e i due figli. Nelle sue parole, la sua identità affonda le radici nelle origini dei nonni: «Quelle paterne bustocche e contadine, di Soave Mantovano; quelle venete materne, birraie da Pedavena, ma anche bersagliere ed antiche, crennesi».
La passione per la scrittura, rimasta a lungo sopita, è stata riscoperta grazie all’incoraggiamento dell’amico Giovanni Blini, lonatese e giovane politico prematuramente scomparso. Da allora Crespi ha intrapreso un cammino creativo fatto di concorsi letterari – “rigorosamente gratuiti e a tema” – ottenendo selezioni, segnalazioni e pubblicazioni.
«Oggi questa vittoria è rilevante e per me molto significativa», racconta il poeta, che si definisce attratto dalla scrittura «più creativa, dalle tematiche emotive e naturali, toccando l’introspezione senza farne scienza né sapienza».
La Festa della Poesia a Savona
Il concorso “Besio 1860”, promosso dall’omonima ditta savonese in collaborazione con l’associazione culturale Mondo Fluttuante e il Premio Ossi di Seppia, è presieduto da Patrizia Servodio. La premiazione si terrà domenica 26 ottobre alle 17.00 nello storico Teatro Sacco di Savona, nel cuore del centro storico
L’evento sarà una vera e propria Festa della Poesia: un poetry reading libero e informale in cui gli autori potranno leggere i propri testi o semplicemente condividere l’ascolto con il pubblico.
Gli altri premiati
Accanto a Massimo Crespi, la giuria ha selezionato poeti provenienti da diverse regioni italiane.
Sezione A (Over 30)
-
Federica Savio (Veneto)
-
Simone Frusca (Lombardia)
-
Michela Peripolli (Veneto)
Sezione B (Over 30)
-
Nerio Vespertin (Abruzzo)
-
Matteo Piergigli (Marche)
-
Emanuela Tortone (Piemonte)
Sezione C (Over 30)
-
Massimo Crespi (Lombardia)
-
Emanuela Calcagno (Liguria)
-
Sonia Giordano (Liguria)
