Il poeta varesino Massimo Crespi tra i vincitori del Premio Internazionale “Besio 1860”

C’è anche il varesino Massimo Crespi tra i vincitori del Premio Internazionale di Poesia Inedita “Besio 1860”, uno dei concorsi più importanti nel panorama poetico italiano contemporaneo. L’autore è stato premiato nella sezione C – Over 30, e riceverà il riconoscimento il 26 ottobre al Teatro Sacco di Savona, durante la tradizionale Festa della Poesia.

Un percorso tra radici e scrittura

Nato a Varese nel 1966, Crespi ha trascorso la giovinezza a Gallarate e vive oggi a Cassano Magnago con la moglie e i due figli. Nelle sue parole, la sua identità affonda le radici nelle origini dei nonni: «Quelle paterne bustocche e contadine, di Soave Mantovano; quelle venete materne, birraie da Pedavena, ma anche bersagliere ed antiche, crennesi».

La passione per la scrittura, rimasta a lungo sopita, è stata riscoperta grazie all’incoraggiamento dell’amico Giovanni Blini, lonatese e giovane politico prematuramente scomparso. Da allora Crespi ha intrapreso un cammino creativo fatto di concorsi letterari – “rigorosamente gratuiti e a tema” – ottenendo selezioni, segnalazioni e pubblicazioni.

«Oggi questa vittoria è rilevante e per me molto significativa», racconta il poeta, che si definisce attratto dalla scrittura «più creativa, dalle tematiche emotive e naturali, toccando l’introspezione senza farne scienza né sapienza».

La Festa della Poesia a Savona

Il concorso “Besio 1860”, promosso dall’omonima ditta savonese in collaborazione con l’associazione culturale Mondo Fluttuante e il Premio Ossi di Seppia, è presieduto da Patrizia Servodio. La premiazione si terrà domenica 26 ottobre alle 17.00 nello storico Teatro Sacco di Savona, nel cuore del centro storico

COMUNICAZIONE VINCITORI PREMIO

L’evento sarà una vera e propria Festa della Poesia: un poetry reading libero e informale in cui gli autori potranno leggere i propri testi o semplicemente condividere l’ascolto con il pubblico.

Gli altri premiati

Accanto a Massimo Crespi, la giuria ha selezionato poeti provenienti da diverse regioni italiane.

Sezione A (Over 30)

Federica Savio (Veneto)

Simone Frusca (Lombardia)

Michela Peripolli (Veneto)

Sezione B (Over 30)

Nerio Vespertin (Abruzzo)

Matteo Piergigli (Marche)

Emanuela Tortone (Piemonte)

Sezione C (Over 30)