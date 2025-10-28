Il progetto Indaco sui disturbi dell’apprendimento compie tre anni. Il prof. Termine ospite a La Materia del Giorno

Approvato dalla giunta regionale il 20 novembre 2023, INDACO (INDividuazione precoce degli Alunni Con segni predittivi di DSA e altri disturbi del neurosviluppo) è il progetto lombardo che punta a rafforzare la collaborazione tra scuole e UONPIA ( Neuropsichiatrie infantili), estendendo e sistematizzando a livello regionale esperienze già avviate dal 2018.

Coordinato dall’ASST Sette Laghi, sotto la guida del professor Cristiano Temine (direttore di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza), INDACO si è sviluppato nel triennio 2023-2025 con questi obiettivi: migliorare le competenze di docenti e operatori sanitari su DSA e disturbi del neurosviluppo, promuovendo percorsi inclusivi e alleanze tra sanità, scuola e famiglia, individuare precocemente i bambini a rischio, organizzare attività di potenziamento nelle scuole dell’infanzia e nei primi anni della primaria, e ottimizzare l’invio ai servizi UONPIA solo per chi necessita realmente di una valutazione specialistica; sostenere le istituzioni scolastiche nella formazione di “case manager” – insegnanti di riferimento per le attività del progetto – e favorire il lavoro sinergico tra scuola e territorio.

L’obiettivo centrale è qualificare, semplificare e accelerare i percorsi che portano all’individuazione e al trattamento di DSA e disturbi del neurosviluppo, garantendo alle famiglie risposte più tempestive ed efficaci.

In provincia di Varese il 90% delle scuole dell’infanzia e delle primarie nel territorio varesino ha aderito al progetto.

Con quali risultati? Ne parleremo con il professor Cristiano Termine ospite de La Materia del Giorno mercoledì 29 ottobre ore 16.