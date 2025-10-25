Il Varese fa visita al Vado capolista: “Non decisiva, ma uno spartiacque importante”
Domenica 26 ottobre (ore 14.30) i biancorossi saranno ospiti dei liguri dell'ex Giorgio Roselli. Mister Ciceri: "Affrontiamo la capolista ma dobbiamo attaccarli con coraggio"
Sarà il Vado dell’ex Giorgio Roselli il prossimo avversario del Varese. Domenica 26 ottobre (ore 14.30) i biancorossi scenderanno in campo al “Chittolina” per sfidare la meritata capolista del Girone A di Serie D che dopo le prime 8 gare di campionato ha conquistato 22 punti (sui 24 a disposizione) con una solidità comprovata dai soli due gol subiti e la capacità di saper aspettare il momento giusto per colpire.
La squadra di mister Andrea Ciceri dovrà quindi riuscire a capire quali possono essere i punti deboli della squadra ligure per scardinare una difesa ferrea e riuscire a conquistare un risultato positivo per sé e per il campionato. Fermare la capolista, infatti, significherebbe anche non permettere un primo allungo in vetta. Dall’altra parte invece i rossoblù assaporano la consapevolezza di poter fare il vuoto alle proprie spalle e proveranno a sfruttare il fattore campo per centrare l’obiettivo.
Alla vigilia della gara, mister Andrea Ciceri ha anticipato la gara: «Il Vado è la capolista e sarà sicuramente una partita complicata e servirà il miglior Varese. Troviamo una squadra che fin da quest’estate è stata accreditata da tutti come la squadra favorita, e ad oggi ha dimostrato di essere più forte di tutti. Hanno raccolto quasi tutti i punti possibili con il loro modo di stare in campo, si concedono pochissimo agli avversari, e quando si avvicinano all’area avversaria sono letali. Ci aspettiamo sicuramente una partita in cui non sarà facile attaccare, però dobbiamo farlo con coraggio, cercando di tenerli soprattutto più lontano possibile alla nostra porta».
«Non sono d’accordo – prosegue l’allenatore del Varese – sul fatto che sarà una partita decisiva e che un eventuale risultato negativo ci toglierebbe ogni possibilità di ben figurare. Invece penso che possa essere uno spartiacque, nel senso che abbiamo un percorso di crescita da fare, e la società ci chiede di strutturarci sempre di più anche come squadra. La prestazione di domani avrà molta importanza perché deve far parte di questo percorso in cui vogliamo essere sempre più competitivi, e sono convinto che la prestazione fatta bene può avvicinare un po’ di più al risultato. È una tappa importante del nostro cammino».
Tatticamente ci si aspetta il 3-5-2 del Vado – che non avrà a disposizione Arras, che si è infortunato mercoledì sera nella sconfitta i Coppa Italia a Pistoia – e il 4-3-3 del Varese, che dovrà fare a meno per squalifica di capitan Bruzzone. In panchina Niccolò Stampi, che dopo il grave infortunio al ginocchio del 17 novembre scorso a Lavagna con la maglia del Varese, in estate è passato in Liguria e sta lentamente tornando a disposizione.
SERIE D GIRONE A – XIX GIORNATA
Asti – Sanremese; Biellese – Derthona; Cairese – Saluzzo; Chisola – Imperia; Gozzano – Ligorna; Lavagnese – Sestri Levante; NovaRomentin – Celle Varazze; Vado – Varese; Valenzana – Club Milano.
CLASSIFICA: Vado 22; Chisola 20; Ligorna 18; Varese 16; Biellese 15; Sestri Levante 13; Valenzana 12; Saluzzo 11; Lavagnese 10; Asti 9; Celle Varazze, Derthona 8; Sanremese 7; NovaRomentin, Cairese 6; Club Milano, Gozzano, Imperia 5.
APPUNTAMENTO SU RADIO MATERIA
Appuntamento con lo sport a Radio Materia, la nuova web radio di VareseNews. Si parlerà degli eventi sportivi del fine settimana tutti i lunedì. In studio Francesco Mazzoleni insieme a Orlando Mastrillo per parlare dei risultati e degli spunti offerti dagli atleti e dalle squadre della provincia di Varese.
