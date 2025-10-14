In barca invece che sul banco: “MariniAmo” porta a scuola di vela, anche a Varese

È tornato per la terza edizione il progetto “MariniAmo la scuola”, proposto a Varese dalla sezione locale Lega Navale. Quest’anno è «dedicato in modo speciale agli studenti delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado “A. Vidoletti”, che lo scorso anno, a causa delle condizioni meteorologiche avverse, non hanno potuto vivere l’esperienza».

L’iniziativa, tenutasi il 25 settembre 2025 alla Schiranna, è pensata come corso di avviamento alla vela nella cornice naturale del lago di Varese. Nasce per accogliere i giovani studenti che passano dalle scuole elementari alle scuole medie, proponendo un momento di crescita nella splendida cornice naturalistica del lago di Varese.

Si tratta di un momento utile ad accompagnare i giovani ragazzi nel nuovo anno scolastico, a promuovere non solo le attività sportive e diportistiche legate alla navigazione sostenibile, ma anche per mostrare agli alunni, l’importanza della tutela ambientale ed il valore dei nostri territori.

La sezione di Varese mette in campo l’opportunità straordinaria di ispirare i giovani di prima media, di aprire loro le porte di un mondo nuovo e affascinante: il mondo della natura, del rispetto dell’ambiente dell’inclusione e della vela. Possiamo offrire loro l’opportunità di osservare il territorio da prospettive nuove, il potere del vento e della collaborazione per esplorare il lago di Varese come mai hanno avuto modo prima d’ora.

La Lega Navale Italiana, quale valore aggiunto del territorio varesino, mette in risalto il valore sociale che gli enti pubblici di questo tipo rivestono: «Offriamo esperienze di apprendimento immersive, momenti in cui la teoria prende vita sulle acque, momenti in cui l’esempio dell’associazione a base volontaria, può veicolare il senso di responsabilità, di collaborazione, d’indipendenza e quel senso civico che si esprime nel rispetto dell’ambiente, degli altri e delle regole di buona convivenza».

«Ancora una volta, nel solco della sua missione, la Lega Navale Italiana è promotrice di attività inclusive e di valorizzazione dell’ambiente promuovendo e diffondendo i più alti valori etici e morali».