In via 24 Maggio arrivano gli archetti: nuovi dissuasori a Gallarate sotto al ponte dell’autostrada
Il problema della sosta irregolare riguarda soprattutto le zone centrali. Ma non solo: anche nella periferia tra Cascinetta e Cedrate è previsto un intervento
Nella periferia tra Cascinetta e Cedrate, in via 24 maggio, arrivano gli archetti per impedire la sosta irregolare. Sono previsti in un punto particolare: sotto al ponte dell’A8, tra via Lazzaretto (lato Cedrate) e via Piave (la via che va verso la piazza di Cascinetta), sul solo lato Nord, a fianco della corsia che va verso Cascinetta.
La decisione arriva dopo i lavori di sistemazione del marciapiede, dove lo stazionamento di veicoli – in particolare mezzi pesanti – stava creando situazioni di pericolo e intralcio al transito pedonale. Il passaggio non autorizzato e la sosta fuori dalle aree consentite hanno infatti compromesso la pavimentazione lasciata a misto stabilizzato, rendendo necessario un intervento a tutela della viabilità e della sicurezza.
La misura, approvata con il parere favorevole del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, prevede l’installazione di archetti metallici gialli, posizionati lungo il tratto interessato, con l’obiettivo di impedire la sosta irregolare e preservare lo stato del marciapiede.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.