In via 24 Maggio arrivano gli archetti: nuovi dissuasori a Gallarate sotto al ponte dell’autostrada

Nella periferia tra Cascinetta e Cedrate, in via 24 maggio, arrivano gli archetti per impedire la sosta irregolare. Sono previsti in un punto particolare: sotto al ponte dell’A8, tra via Lazzaretto (lato Cedrate) e via Piave (la via che va verso la piazza di Cascinetta), sul solo lato Nord, a fianco della corsia che va verso Cascinetta.

La decisione arriva dopo i lavori di sistemazione del marciapiede, dove lo stazionamento di veicoli – in particolare mezzi pesanti – stava creando situazioni di pericolo e intralcio al transito pedonale. Il passaggio non autorizzato e la sosta fuori dalle aree consentite hanno infatti compromesso la pavimentazione lasciata a misto stabilizzato, rendendo necessario un intervento a tutela della viabilità e della sicurezza.

La misura, approvata con il parere favorevole del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, prevede l’installazione di archetti metallici gialli, posizionati lungo il tratto interessato, con l’obiettivo di impedire la sosta irregolare e preservare lo stato del marciapiede.