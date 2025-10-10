“Incontro ravvicinato di un certo tipo”: la rassegna Ciao Franca porta a Varese una serata di musica e poesia
Un reading di letture di poesie e canzoni che coinvolgerà direttamente il pubblico, che avrà occasione di scegliere in modo imprevedibile i testi
“Ciao Franca, la rassegna all’improvvisa”, dedicata a Franca Rame e Dario Fo, porta a Varese Vincenzo Costantino “Cinaski”, poeta, scrittore e cantautore e Mell Morcone, pianista e compositore, per un evento dal titolo “Appunti di viaggio, incontro ravvicinato di un certo tipo”, che si svolgerà nella serata di oggi, venerdì 10 ottobre alle ore 21, presso l’Auditorium del Civico Liceo Musicale “G. Malipiero”.
Tre libri, una voce, un pianoforte e il caso che sceglie. Un evento che propone la poesia non come performance, ma come incontro. Un reading di letture di poesie e canzoni che coinvolgerà direttamente il pubblico, che avrà occasione di scegliere in modo imprevedibile i testi: “Un finale in musica, per continuare a respirare parole. Un gioco tra suoni, caso ed empatia”.
Ingresso libero, prenotazione a questo link.
