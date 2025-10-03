Inseguimento in A4: la Polizia blocca tre svizzeri durante una gara clandestina a 230 all’ora tra Lamborghini e Ferrari
Fermati dopo una pericolosa sfida a folle velocità: maxi multa, patenti ritirate e auto sequestrate, oltre alla denuncia alla procura della Repubblica
Nel pomeriggio di martedì 9 settembre la Polizia Stradale di Novara ha fermato una corsa clandestina che si stava consumando lungo l’autostrada A4 Torino–Milano. Protagoniste tre supercar – due Lamborghini e una Ferrari – i cui conducenti, tutti cittadini svizzeri tra i 30 e i 40 anni, avevano deciso di trasformare l’autostrada in una pista, sfidandosi ad alta velocità (230 chilometri orari) tra gli altri veicoli in transito.
Il rocambolesco inseguimento è stato gestito da due pattuglie della Sottosezione di Novara Est, coordinate dal Centro Operativo Polizia Stradale di Torino. Gli agenti hanno attivato la modalità safety car, rallentando progressivamente il traffico e creando le condizioni di sicurezza necessarie per bloccare i tre bolidi e altri otto veicoli che li seguivano.
L’operazione ha evitato conseguenze potenzialmente drammatiche per la sicurezza degli automobilisti in viaggio. I tre piloti improvvisati sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria di Novara, le loro patenti ritirate e le auto sottoposte a sequestro amministrativo, con la prospettiva della confisca definitiva.
