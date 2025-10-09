Varese News

Investimento a Busto Arsizio: gravissima una donna di 82 anni

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Varese, la Polizia Locale di Busto Arsizio, un’ambulanza, un'automedica e anche l’elisoccorso partito da Milano

elisoccorso gemonio

Grave incidente nel pomeriggio di oggi, giovedì 9 ottobre, a Busto Arsizio. Una donna di 82 anni è stata investita da un veicolo in via Siracusa, all’altezza del civico 23.

L’allarme è scattato alle 16:44. Sul luogo dell’investimento sono accorsi in pochi minuti i vigili del fuoco di Varese, la Polizia Locale di Busto Arsizio, un’ambulanza, un’automedica e anche l’elisoccorso partito da Milano.

Gli operatori del 118 stanno tentando di rianimare la donna in condizioni molto critiche. La Polizia Locale di Busto Arsizio ha avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Pubblicato il 09 Ottobre 2025
