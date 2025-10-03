Ispra celebra il primo weekend di ottobre tra cultura, tradizione e comunità

Un fine settimana denso di appuntamenti attende Ispra, dove cultura, fede, tradizioni popolari e momenti di convivialità si intrecciano per animare il primo weekend di ottobre. Dal venerdì alla domenica, cittadini e visitatori avranno l’occasione di partecipare a iniziative diverse, tutte unite dal filo rosso della condivisione e dell’identità comunitaria.

Venerdì 3 ottobre: presentazione del libro di Matteo Bassetti

Il calendario si apre venerdì sera, alle ore 19, nella Sala Serra, con la presentazione del nuovo libro del professor Matteo Bassetti, “Essere Medico – Come l’empatia aiuta a guarire”. L’evento, promosso dall’Associazione Culturale Amici di Mario Berrino Ispra e da Concretamente, è a ingresso libero e rappresenta un’occasione di riflessione sul valore dell’empatia nella pratica medica.

Sabato 4 e domenica 5 ottobre: Festa della Madonna del Rosario

Il cuore del weekend sarà la Festa della Madonna del Rosario, che da sempre rappresenta un momento centrale per la comunità isprese.

Sabato sera, alle ore 21, si terrà il concerto del Coro Fiocco di Neve, che festeggia i suoi 60 anni di attività. La serata sarà anche l’occasione per presentare il libro dedicato a Giulio Scarton. Domenica il programma si arricchisce con la Santa Messa (ore 10.30), il pranzo comunitario (ore 12.30), la processione mariana per le vie del paese (ore 15.30) e l’estrazione della lotteria (ore 16.30).

4-5-6 ottobre: la raccolta delle olive

Parallelamente, l’Oliveto diffuso di Ispra sarà il teatro della raccolta comunitaria delle olive, un progetto che coinvolge cittadini e volontari nella salvaguardia del patrimonio agricolo locale e nella produzione di un olio che è frutto del lavoro condiviso.

Castagnata con la Protezione Civile

Non mancheranno i sapori dell’autunno con la tradizionale castagnata organizzata dalla Protezione Civile: appuntamento sabato pomeriggio e per tutta la giornata di domenica in via Enrico Fermi 571, dove castagne e vin brulé scalderanno l’atmosfera.