Ispra festeggia i 100 anni di Giuseppe Buzzi: “Una vita ricca di valori, esempio per tutti noi”
Una vita attraversata da guerra, ricostruzione, famiglia e amicizia: il centenario isprese celebrato con affetto e gratitudine da istituzioni e amici
Una giornata di festa e di grande emozione quella di venerdì 24 ottobre 2025 a Ispra, dove la comunità ha celebrato con affetto e riconoscenza il centenario Giuseppe Buzzi, nato nel 1925, circondato dai suoi cari e dagli amici di una vita. Per l’occasione, il sindaco Rosalina Di Spirito, insieme ai rappresentanti dell’Amministrazione comunale, ha fatto visita al festeggiato per consegnargli una targa ricordo e un dolce omaggio, simboli della stima e della gratitudine di tutto il paese.
“Un grande traguardo d’amore”
«I tuoi 100 anni, caro Giuseppe, sono un traguardo eccezionale – ha detto il sindaco Di Spirito durante la visita –. A nome di tutti i cittadini di Ispra, ti porgiamo le più sentite felicitazioni e l’augurio di continuare a vivere momenti sereni e felici con i tuoi affetti: la tua cara figlia Fiorella, il tuo bravo genero Angelo, i tuoi cugini, cognati e tutti gli amici che oggi ti sono accanto. La tua lunga vita è per noi una grande testimonianza di valori, sacrifici e dignità».
Una vita piena, tra viaggi, amicizia e amore per la comunità
Giuseppe è conosciuto a Ispra per il suo spirito allegro, la battuta sempre pronta e la sua capacità di creare legami sinceri. Oggi condivide la passione per i viaggi in camper con la figlia e il genero, e continua a essere una presenza vivace nei luoghi di ritrovo del paese. La sua è una vita attraversata da gioie, sofferenze, guerra e ricostruzione, ma vissuta sempre con il sorriso e la forza dei legami familiari e dell’amicizia.
Le parole degli assessori
Anche gli assessori hanno voluto rendere omaggio al centenario. L’assessore agli Eventi e Turismo, Caravati, ha salutato Giuseppe con un bacio e un messaggio sentito: «Sei un grande esempio per le giovani generazioni e motivo di orgoglio per tutti noi».
L’assessore alla Cultura, Torre, ha aggiunto: «È un onore per noi avere cittadini come te, esempi di una vita profondamente vissuta e ricca di memoria».
Una comunità riconoscente
La visita dell’amministrazione comunale ha rappresentato un gesto semplice ma sentito, che ha voluto sottolineare l’importanza della memoria individuale come patrimonio collettivo. Giuseppe, con il suo carattere affabile e la sua storia di impegno e resilienza, incarna lo spirito della comunità isprese.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
massimiliano_buzzi su Un fiume di contanti da Malpensa, soldi anche nelle patatine, sequestri e multe
axelzzz85 su Traffico rallentato nella zona del ponte di Vedano per incidente sulla tangenziale di Varese a Lozza
Roberto Morandi su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
MATIEM su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
Ferdy su L'Agenzia Formativa della Provincia di Varese risponde al grido di allarme del settore socio-sanitario
lenny54 su Colpi in testa e umiliazioni, il racconto della Flotilla a Cardano. "Ma l'attenzione deve andare a Gaza"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.