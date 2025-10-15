Italian Skating Saronno: sono sempre i sogni a dare forma al mondo

Sabato 11 e domenica 12 ottobre si è tenuta, con grande successo, la seconda edizione dello stage nazionale di pattinaggio intitolato “Il Sogno”, patrocinato dal Comune di Saronno e organizzato dalla Italian Skating.

All’evento hanno partecipato oltre 100 atleti, di età compresa tra gli 8 e i 18 anni, provenienti da tutta la Lombardia e anche da altre regioni, come la Liguria, con la presenza della società La Fratellanza di Genova. Circa venti tra allenatori e dirigenti hanno preso parte a questa straordinaria esperienza di formazione e condivisione, insieme a ben 11 società sportive: Pattinando Cocquio, Le Corti di Treviolo, Roller Macherio, Flow Skating, Italian Skating Saronno, La Fratellanza di Genova, Amici dello Sport, Pattinaggio Erbusco, Polisportiva Cgb , Skating Rescaldina, San Pio X Mantova.

Per la società Italian Skating Saronno, affiliata alla Uisp, è motivo di grande orgoglio aver ospitato una manifestazione di tale portata, che ha riscosso un’ottima riuscita sia dal punto di vista organizzativo che tecnico. Un sentito ringraziamento va all’Assessore allo Sport del Comune di Saronno, Mauro Domenico Lattuada, alla presidente di UISP Varese Rita Di Toro e ringraziamo anche i partner e sostenitori dell’iniziativa come ACOF – Olga Fiorini (Cinzia Ghisellini), 3G Sistema di Cleaning (Roberto Colombo), Decathlon (Barbara Fileni), KIA Clerici Auto Saronno (Nicholas Fratacci) e Collegio Castelli per la disponibilità delle palestre e della mensa.

Un ringraziamento speciale e di cuore va infine ai tre straordinari allenatori che hanno guidato lo stage: Massimiliano Cotelli, allenatore della Nazionale Italiana di pattinaggio artistico a rotelle, la ex campionessa del mondo Letizia Ghiroldi e Christian Badjang, preparatore atletico e istruttore di afro fitness.

Ringraziamo infine la presidente Airan A. Castillo, il direttore tecnico e allenatrice federale Isabella Linda Pahontu e l’allenatrice federale Valentina Spetale.

E ancora un grazie al nostro grande staff. Grazie a tutti per aver reso possibile questa esperienza indimenticabile.

