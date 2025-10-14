La Futura non ingrana: KO interno con Fasano
Le biancorosse partono bene e vanno 2-0 ma poi vengono rimontate e battute dalle pugliesi trascinate da Solinas. Non basta Orlandi (22 punti), Busto è penultima dopo due gare in casa
Si conferma in salita l’avvio di stagione della Futura Volley Giovani che dopo la netta sconfitta all’esordio contro Altino scivola anche nel posticipo del secondo turno, perdendo al tie-break contro l’Olio Pantaleo Fasano. La squadra di coach Milano incassa – sì – il primo punto del suo campionato ma non riesce in alcun modo a sfruttare le due gare interne proposte dal calendario di A2.
Un verdetto inatteso dopo i primi due set in cui le biancorosse hanno sciorinato una prestazione importante spuntandola nelle battute finali 25-20 e 25-22. Poi qualcosa si è inceppato in casa Futura e le pugliesi hanno iniziato una risalita importante. L’Olio Pantaleo ha prima accorciato (22-25) e poi pareggiato i conti in un quarto set deciso solo ai vantaggi (24-26) nel quale tuttavia Busto non ha avuto palloni per chiudere i conti. (foto Andrea Mondini/Futura Volley)
Si è così andati al tie-break nel quale Fasano si è subito messa davanti con decisione (1-5, 4-8) riuscendo poi a mantenere il vantaggio lungo tutta la frazione e chiudendo l’incontro con un netto 11-15. Per le ospiti si tratta dei primi due punti in classifica in questo campionato, una situazione che – al contrario – vede ora Busto Arsizio penultima insieme a Offanengo, con Modena unica a quota zero. Nel frattempo Talmassons, Brescia e Altafratte scappano a punteggio pieno.
Tra le note liete del match, la prestazione di Bianca Orlandi autrice di 22 punti col 32% e con 3 muri all’attivo; piace anche la solidità in seconda linea di Sophie Blasi (56% di ricezione perfetta), mentre una grintosa Alessandra Talarico timbra 6 punti col 44% l’esordio in A2. Tra le ospiti però il tandem formato da Salinas e Korhonen (26 e 19 punti) è risultato a tratti immarcabile per le Cocche che dovranno scuotersi a ogni costo nella trasferta di Imola, domenica 19 ottobre.
Futura Volley Giovani – Olio Pantaleo Volley Fasano 2-3
(25-20, 25-22, 22-25, 24-26, 11-15)
FVG Busto A.: Sassolini 2, Maiorano 9, Rebora 11, Farina 4, Orlandi 22, Tkachenko 11, Blasi (L), Longobardi 2, Sormani, Talarico 6, Taborelli 5, Alberti. N.e. Nella, Aina (L2). All. Milano.
Fasano: Muzi 3, Korhonen 19, Piacentini 17, Franceschini 4, Provaroni 10, Salinas 26, Vittorio (L), Soleti, Negro, Vinciguerra. N.e. Maiorano, Rucli, Pixner, Gazzerro. All. Totero.
Note. Futura: battute sbagliate 11, vincenti 3, ricezione positiva 69% (perfetta 44%), attacco 30%, muri 11. Fasano: battute sbagliate 13, vincenti 4, ricezione positiva 54% (perfetta 30%), attacco 33%, muri 12. Spettatori 340.
