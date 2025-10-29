La Navigazione Laghi apre un bando per assumere 50 operatori

Mai pensato di lavorare sui battelli e negli scali del Lago Maggiore?

È stato pubblicato il bando per l’assunzione di 50 operatori generici in base al piano di potenziamento della pianta organica da parte della Gestione Governativa Navigazione Laghi, che gestisce la flotta su Lago Maggiore, di Garda e di Como

In totale il Piano Industriale 2024 – 2029 prevede 50 operatori generici, da inserire nei propri organici presso le diverse sedi dell’Ente.

«Abbiamo necessità di implementare i nostri organici con l’obiettivo di arrivare preparati alla stagione 2026, sia per quanto riguarda le attività manutentive della flotta, sia per il personale di bordo, di terra e degli uffici tecnici e amministrativi» dice Pietro Marrapodi, Gestore Governativo della Navigazione Laghi.

«Stiamo progressivamente emettendo nuovi bandi di concorso esterno per la ricerca di figure professionali da inserire nei diversi settori della nostra azienda. Nei prossimi giorni – prosegue Marrapodi – pubblicheremo ulteriori concorsi per circa 120 posizioni destinate alle officine, scali e personale navigante. L’intento è quello di accelerare le procedure concorsuali e avviare le assunzioni già a partire dai primi mesi del 2026, così da garantire un potenziamento efficace del servizio”. Con questo nuovo bando, la Gestione Governativa conferma il proprio impegno nel rinnovamento e nella professionalizzazione delle risorse umane, elementi fondamentali per garantire un servizio pubblico efficiente, moderno e vicino alle esigenze dei territori dei tre laghi – Maggiore, Garda e di Como».

Info e dettagli: www.navigazionelaghi.it/bandi.