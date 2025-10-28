Varese News

La salute del cervello è la nuova priorità: diagnosi precoce, terapie innovative e accesso alle cure

La neurologia si sta trasformando tramite biomarcatori avanzati, neuroimmagini e terapie innovative, dal laboratorio alla pratica clinica. La SIN spinge per reti cliniche integrate e una collaborazione stabile tra ospedale e territorio

congresso neurologia

Il 55° Congresso della Società Italiana di Neurologia (SIN), in corso a Padova, fotografa una branca in rapida evoluzione, chiamata a rispondere al peso sociale ed economico delle malattie neurologiche: in Italia sono la prima causa di disabilità e la seconda di morte, coinvolgendo oltre sei milioni di persone e incidendo per più dell’1,5% sul PIL.

L’era della neurologia digitale

L’intelligenza artificiale e le tecnologie digitali sono ormai parte integrante della pratica neurologica: algoritmi di machine learning e deep learning migliorano diagnosi e prognosi, mentre piattaforme come il “Digital Neuro Hub”, realizzato da SIN, offrono strumenti digitali per decisioni cliniche sempre più personalizzate e sicure. L’obiettivo è una neurologia predittiva, preventiva e orientata ai bisogni reali: dall’analisi delle neuroimmagini ai biomarcatori digitali fino all’uso di dispositivi indossabili per il monitoraggio continuo.

Salute del Cervello: prevenzione e stile di vita

La SIN promuove una rivoluzione culturale con il paradigma della “Salute del Cervello”, che va oltre la gestione della malattia per abbracciare il benessere cognitivo e fisico durante tutta la vita. Il Decalogo SIN per la Salute del Cervello indica dieci pratiche fondamentali: attività fisica regolare, dieta mediterranea, sonno adeguato, stimolazione cognitiva, gestione dello stress, vita sociale attiva, prevenzione dei traumi cranici, controllo della salute cardiovascolare-uditiva-visiva, astensione da sostanze nocive e tutela della salute mentale. Queste raccomandazioni promuovono la prevenzione come vero pilastro della salute pubblica.

Focus sulle principali sessioni del Congresso.

Epilessia: cambiamento radicale nella cura

Con 500.000 persone colpite, l’epilessia oggi si affronta con farmaci innovativi e strategie che puntano a modificare la progressione della malattia, tra cui terapie geniche, RNA interference e tecnologie di neurostimolazione. L’intelligenza artificiale sostiene la predizione degli esiti chirurgici e il monitoraggio continuo.

Emicrania: nuovi farmaci selettivi

L’emicrania interessa il 12% degli adulti e fino al 25% delle donne in età fertile; si distinguono nuovi trattamenti acuti e biologici preventivi, come i gepanti e gli anticorpi monoclonali anti-CGRP, per terapie sempre più mirate.

Parkinson: fermare la progressione

La ricerca punta su terapie che rallentano la neurodegenerazione, in particolare gli anticorpi anti-α-sinucleina, mentre si rafforza la cultura della brain health e della prevenzione combinata con stili di vita sani.

Sclerosi Laterale Amiotrofica: la medicina genetica

Per la SLA, la svolta emerge da farmaci genetici come il tofersen e trial multidrugs; biomarcatori e imaging avanzato aiutano la diagnosi precoce, mentre interfacce assistive migliorano la qualità di vita.

Sclerosi Multipla: tempestività e terapie multitarget

L’incidenza cresce nella fascia giovane; la diagnosi precoce e il monitoraggio sono ottimizzati dalle nuove terapie biologiche e multitarget, e dal trapianto autologo di cellule staminali nei casi selezionati.

Miastenia gravis: immunoterapia personalizzata

Nuovi anticorpi monoclonali, bloccanti del complemento e antagonisti FcRn consentono terapie adattate al profilo anticorpale dei pazienti, segnalando una medicina sempre più di precisione.

Alzheimer: diagnosi precoce e accesso uniforme alle terapie

L’Alzheimer rappresenta il 60% delle demenze e interessa 600.000 italiani. I biomarcatori plasmatici facilitano diagnosi tempestive, mentre anticorpi monoclonali anti-amiloide come lecanemab e donanemab rallentano la progressione, nell’ambito di nuove linee guida SIN per criteri di accesso equo alle terapie innovative.

Ricerca, innovazione e reti cliniche

La neurologia si sta trasformando tramite biomarcatori avanzati, neuroimmagini e terapie innovative, dal laboratorio alla pratica clinica. La SIN spinge per reti cliniche integrate e una collaborazione stabile tra ospedale e territorio, con l’obiettivo di ridurre disabilità e garantire accesso omogeneo alle cure. Il Congresso SIN si riconferma come laboratorio di idee e innovazione, cruciale per una neurologia sempre più personalizzata e vicina al paziente.

Pubblicato il 28 Ottobre 2025
