“La solidarietà non ha confini”, a Castellanza pienone per la colazione araba in sostegno dei bambini di Gaza
Successo di pubblico per la colazione organizzata dall'associazione di Castellanza Casa Ibe. La finalità era raccogliere fondi per i bambini palestinesi
Tanti sorrisi, il profumo del té, vassoi pieni di dolci colorati: domenica 26 ottobre tanti hanno trascorso così la mattinata a Castellanza.
L’evento è stato organizzato da Casa Ibe, un’associazione nati nel 2018 con uno scopo che ha riunito donne algerine e marocchine e volontari italiani: coltivare la vera integrazione attraverso la conoscenza reciproca, abbattendo il pregiudizi e diffidenza.
Grazie a corsi di lingue, iniziative solidali e momenti di incontro all’insegna del buon cibo arabo, Casa Ibe negli anni ha collaborato con le altre associazioni cittadine, conquistando rispetto e amicizia fra i castellanzesi.
L’evento di domenica 26 ottobre aveva uno scopo ben preciso: raccogliere fondi per i bambini di Gaza. In tanti hanno risposto all’invito delle volontarie, uscendo di casa e traendo da questo momento condiviso l’occasione di darsi da fare per l’infanzia colpita da quanto sta accadendo in Palestina.
Un’affluenza che ha emozionato le stesse organizzatrici, che hanno ringraziato tutti con un messaggio pieno di calore:
Desideriamo esprimere il nostro più sincero ringraziamento a tutti voi per aver partecipato alla colazione araba dedicata ai bambini di Gaza.
La vostra presenza, il vostro sostegno e la vostra generosità hanno reso questo incontro non solo un momento di solidarietà, ma anche un’occasione piena di calore umano, amicizia e speranza.
Grazie a ciascuno di voi per aver condiviso con noi tempo, energie e cuore.
Insieme abbiamo dimostrato che la solidarietà non ha confini, e che anche un piccolo gesto può fare una grande differenza.
Con gratitudine e affetto
l’associazione Casa Ibe
