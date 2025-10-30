La strana lotta del consigliere Esposito contro i tombini rumorosi di Varese

C’è una curiosa battaglia che il consigliere comunale Domenico Esposito (Forza Italia) sta combattendo in questi giorni: quella contro i tombini rumorosi disseminati per la città di Varese, soprattutto nelle strade che hanno appena avuto lavori di manutenzione.

«Può sembrare strana, ma è frutto di diverse segnalazioni da parte dei cittadini, che mi dicono di non riuscire a dormire nemmeno la notte a causa dei rumori», spiega il consigliere. Tra le vie più colpite dal fenomeno ci sono via Magenta, viale Borri e via Tasso, «ma le segnalazioni arrivano un po’ da tutta la città».

L’impegno del membro della commissione lavori pubblici è arrivato fino alla seduta di consiglio comunale: Esposito ha infatti segnalato il problema durante le dichiarazioni di apertura del consiglio comunale di Varese del 29 ottobre.

Interpellata, l’amministrazione comunale ha precisato che solo i tombini di scolo dell’acqua piovana sono di loro diretta competenza, mentre quelli segnalati sembrano essere legati ai sottoservizi come acqua e gas: al Comune resta quindi l’impegno di segnalare alle società competenti la necessità di sistemarli.

E la battaglia di Esposito continua.