Varese News

Econews

Lago Maggiore, acque profonde povere di ossigeno ma ancora adatte alle trote

Concluso il secondo triennio di educazione ambientale del Liceo Sereni di Laveno Mombello: gli studenti, guidati dall’idrobiologo Fabrizio Merati e sostenuti dal Comitato Bandiera Blu per Cerro, hanno monitorato il lago fino a 50 metri di profondità

Laveno Mombello Generiche

Con un’uscita di campionamento sul Lago Maggiore si è concluso il secondo ciclo triennale di avvicinamento all’ecologia delle acque interne dedicato agli studenti del Liceo “Sereni” di Laveno Mombello. Il progetto, promosso dal Comitato Bandiera Blu per Cerro e condotto a titolo gratuito dall’idrobiologo Fabrizio Merati, ha combinato lezioni teoriche e attività sul campo per offrire ai ragazzi un approccio diretto allo studio della qualità delle acque. Il percorso, rivolto alle classi prime, seconde e terze, ha seguito una progressione in tre anni. (nella foto gli studenti del liceo Sereni di Laveno Mombello)

CAMPIONAMENTI NEL GOLFO DI LAVENO

Nei primi due gli studenti hanno affrontato i fondamenti dell’ecologia fluviale, affiancando il corpo docente nelle uscite sul Torrente Boesio per valutare lo stato qualitativo del corso d’acqua attraverso monitoraggi ambientali e analisi in loco. Nel terzo anno l’attenzione si è spostata sul Lago Maggiore, con la preparazione e realizzazione di campionamenti idro-qualitativi nel golfo di Laveno.
Le attività sono state svolte a bordo di un’imbarcazione attrezzata con strumentazione professionale, che ha permesso di prelevare campioni d’acqua dalla superficie fino a 50 metri di profondità. L’ultima campagna, effettuata il 2 ottobre 2025, ha fornito dati significativi.

CALA L’OSSIGENO DOPO I VENTI METRI

Le misurazioni hanno mostrato acque superficiali (0-10 metri) omogenee e ricche di ossigeno disciolto. Tra i 10 e i 20 metri si registra invece un netto calo di temperatura e una riduzione consistente dell’ossigeno, segnale del passaggio attraverso il termoclino, la fascia di transizione tra strati d’acqua con caratteristiche diverse. Al di sotto dei 20 metri, fino ai 50, temperatura e ossigeno si stabilizzano su valori più bassi ma costanti. Secondo l’analisi, il Lago Maggiore presso la stazione di Laveno mantiene una chiara stratificazione termica: uno strato superficiale chimicamente omogeneo fino a circa 20 metri e uno strato profondo (ipolimnio) altrettanto uniforme fino a 50 metri.

ACQUE ANCORA ADATTE AI SALMONIDI

Nonostante la minore ossigenazione degli strati più profondi, le condizioni risultano ancora compatibili con la vita delle specie ittiche più esigenti, come i salmonidi. Il progetto si conferma un’esperienza formativa preziosa, che unisce rigore scientifico e coinvolgimento diretto degli studenti, contribuendo a sensibilizzare le nuove generazioni alla tutela delle acque e dell’ambiente lacustre.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 05 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.