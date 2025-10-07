“L’amore non ha prezzo”: il nuovo singolo di Firelight
Il cantautore di 21 anni prosegue il suo percorso musicale con un brano distribuito da Milano Music Play, preludio al tour 2026 che farà tappa anche a Varese
Si chiama “L’amore non ha prezzo” il nuovo singolo di Riccardo Ricci, in arte Firelight, giovane artista di 21 anni che da alcuni anni sta costruendo il proprio percorso nel pop italiano. Il brano è distribuito da Milano Music Play (U.M.V.G.), etichetta diretta da Ettore Diliberto, e si inserisce nella serie di produzioni con cui il cantante sta definendo la propria identità musicale.
Firelight ha iniziato a cantare fin da bambino. Dopo le prime esperienze alle scuole “Maestre Pie”, dove ha imparato a leggere gli spartiti e a interpretare i testi, ha deciso completamente alla musica. Da allora ha iniziato a scrivere e pubblicare i propri brani, collaborando con una casa discografica e sperimentando diverse sonorità legate al pop contemporaneo.
Negli ultimi anni ha firmato diversi singoli, tra cui “Ti aspetterò qui”, “Resta con me”, “Un solo sguardo”, “Gen Z”, “Perfetti sconosciuti” e “Ora più che mai”. “L’amore non ha prezzo” rappresenta l’ultima tappa di un percorso che procede con continuità, mantenendo uno stile melodico e un linguaggio immediato.
Nel 2026 – fa sapere il cantante – vedrà anche un tour italiano, ancora da annunciare, che toccherà diverse regioni italiane, dalla Toscana alla Sicilia, con una serata in anche a Varese.
