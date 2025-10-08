Le dirette di giovedì tra teatro e cooperazione internazionale
A Soci All Time (16,30) spazio a Susanna Tadiello con l'associazione Good Samaritan mentre alle 18 ospiteremo Fabio Corradi e Eleonora D'Aniello che ci parleranno della loro passione per il teatro
Giovedì a Radio Materia due nuovi appuntamenti in diretta per riscrivere storie d’impegno e di passione. Alle 16,30 nuova puntata di Soci All Time con Susanna Tadiello di Good Samaritan, associazione di Caronno Varesino impegnata in progetti a sostegno dello sviluppo in Africa mentre alle 18 voleremo alto nel mondo del teatro e della recitazione come forma di espressione personale e culturale con Fabio Corradi ed Eleonora D’Aniello.
Soci All Time
Ospite della trasmissione realizzata con il contributo di Csv Insubria avremo Susanna Tadiello dell’associazione Good Samaritan di Caronno Varesino, attraverso progetti di cooperazione internazionale in Nord Uganda, supporta le persone più vulnerabili, tra cui orfani, malati e persone con disabilità. In collaborazione con i Comboni Samaritans of Gulu, l’associazione promuove la crescita di figure locali capaci di gestire progetti sostenibili, come il sostegno a distanza di oltre 500 bambini, la cooperativa Wawoto Kacel e iniziative per il reinserimento di ragazzi di strada. In Italia, l’associazione sensibilizza la comunità locale, organizza eventi di raccolta fondi e gestisce la Bottega Solidale.
Chi l’avrebbe mai detto
Fabio Corradi una vita da attore e autore di teatro, insieme ad Eleonora D’Aniello. La passione è il motore che muove tutto e la recitazione è stata un’ancora a cui aggrapparsi sempre e comunque per Fare Teatro tra commedie brillanti e cene con delitto.
