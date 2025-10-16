Le farmacie comunali di Laveno Mombello: due presidi storici che sanno innovare

A Laveno Mombello esistono due farmacie comunali storiche. Collocate in due aree differenti della cittadina sul Lago Maggiore, le strutture servono utenze diverse, ma sono comunque unite da un profondo lavoro di squadra. Entrambe le farmacie fanno parte della rete “Le Farmacie fuori dal Comune”: un progetto pensato per riunire le strutture pubbliche e aiutarle a essere più competitive all’interno di un mercato in continua evoluzione.

La farmacia sul lungolago di Laveno è frequentata da un pubblico più turistico, composto da cittadini italiani e internazionali, e in particolare da numerosi visitatori provenienti dal Piemonte tramite l’imbarcadero vicino. Quella di Mombello, invece, è un punto di riferimento quotidiano per il quartiere e serve soprattutto residenti e famiglie, grazie anche la vicinanza di una scuola.

Sedi rinnovate per nuovi servizi

Negli ultimi tempi le due sedi hanno attraversato un “restyling” importante, che ha permesso di introdurre servizi che prima non erano disponibili. Oggi le farmacie offrono analisi di prima istanza come controllo della glicemia e del colesterolo, esami per valutare diversi parametri ematici, servizi di telemedicina e consulenze con professionisti specializzati in podologia, nutrizione e controllo dell’udito. Sono inoltre in programma eventi e nuove iniziative, pensate per promuovere l’importanza della prevenzione sul territorio.

Le Farmacie fuori dal Comune, «Una marcia in più per le farmacie pubbliche»

Per Lucia Maltese, direttrice delle farmacie di Laveno Mombello, l’adesione alla rete “Le Farmacie fuori dal Comune” rappresenta un passo importante per migliorare il servizio e rafforzare il ruolo delle farmacie comunali. «Il nostro obiettivo – spiega la direttrice – è porre sempre più attenzione alla cura dei nostri pazienti, offrendo ai cittadini un servizio che vada oltre la semplice dispensazione di farmaci. La rete permette di ottenere condizioni più vantaggiose per l’acquisto di beni primari e di migliorare la formazione del personale, aumentando così la qualità dei servizi offerti».

«Le farmacie comunali – aggiunge Maltese – hanno sempre avuto un valore aggiunto, ma per esprimere appieno il loro potenziale serve un sostegno concreto: la rete fornisce proprio questa forza in più».

La rete “Le Farmacie fuori dal Comune”

“Le Farmacie fuori dal Comune” è una rete che riunisce diverse farmacie comunali della provincia di Varese con l’obiettivo di crescere insieme. Questo modello di collaborazione punta a migliorare l’efficienza, ottimizzare gli acquisti e condividere esperienze.

Le farmacie aderenti lavorano in rete, ma conservano la propria identità e il legame con il territorio. La rete investe anche nella formazione continua del personale e nella fidelizzazione dei clienti, contribuendo a rafforzare il ruolo delle farmacie comunali come presidi di prossimità.

