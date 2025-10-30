Le modifiche dei servizi Agesp a Busto Arsizio e Fagnano Olona
Sono previste alcune chiusure, diverse sui due territori
Agesp avvisa che, in occasione della “Festività di Tutti i Santi” (1° novembre), le attività del Gruppo AGESP subiranno alcune variazioni.
In riferimento alle raccolta domiciliare dei rifiuti a Busto Arsizio, il servizio NON verrà sospeso, ma svolto secondo le modalità ordinarie dei giorni feriali.
A Fagnano Olona, invece, il servizio di raccolta porta a porta sarà sospeso e anticipato a
venerdì 31 ottobre, come da calendario di raccolta.
ll Centro Multiraccolta e il Centro del Riuso di Busto Arsizio, così come lo sportello Igiene Ambientale di Via Canale 26 – Busto Arsizio, e i Centri Multiraccolta di Fagnano Olona e Venegono Superiore rimarranno chiusi nella giornata del 1° novembre.
Per informazioni: SERVIZIO CLIENTI IGIENE AMBIENTALE BUSTO ARSIZIO / VENEGONO SUPERIORE – Tel. 800 439 040 (attivo da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.00 – sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30 – festivi esclusi)
SERVIZIO CLIENTI IGIENE AMBIENTALE FAGNANO OLONA – Tel. 800 178 973 (attivo da lunedì a sabato dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle 16.00 – festivi esclusi).
Gli uffici del Settore Parcheggi di Via Mazzini 24/B rimarranno chiusi per l’intera giornata del 1° novembre.
Anche le Farmacie gestite da AGESP Attività Strumentali S.r.l. a Busto Arsizio (Farmacia 1 di Viale Rimembranze 27, Farmacia 2 di Via P.R. Giuliani 10, Farmacia 3 di Via Largo Giardino 7, Farmacia 4 di Viale Boccaccio 83) il 1° novembre sono chiuse.
