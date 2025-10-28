Le pensioni di novembre in pagamento da lunedì 3 in tutti gli uffici postali della provincia
Poste Italiane invita i cittadini a evitare le ore di punta e ricorda la disponibilità anche agli sportelli Postamat
A partire da lunedì 3 novembre 2025, saranno in pagamento le pensioni del mese di novembre in tutti gli uffici postali della provincia di Varese e in tutta Italia. Lo comunica Poste Italiane, che invita i cittadini a gestire l’accesso agli sportelli evitando, quando possibile, le ore di maggiore affluenza.
Le pensioni saranno accreditate nella stessa giornata anche per chi ha scelto l’accredito su Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution. Chi possiede una Carta di Debito collegata a uno di questi strumenti potrà prelevare direttamente agli ATM Postamat, senza necessità di passare allo sportello.
Sicurezza dopo il prelievo
Poste Italiane ricorda inoltre che i titolari di Carta di Debito possono usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa che prevede un risarcimento fino a 700 euro all’anno in caso di furto di contante nelle due ore successive al prelievo, effettuato sia in ufficio postale sia agli ATM Postamat.
Suggerimenti per evitare code
Per una gestione più fluida dei flussi, Poste invita i pensionati, quando possibile, a recarsi in ufficio nelle ore di tarda mattinata o pomeridiane e nei giorni successivi al 3 novembre, per evitare code o tempi di attesa superiori alla media.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale www.poste.it oppure contattare il numero verde 06 45263322.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
massimiliano_buzzi su Un fiume di contanti da Malpensa, soldi anche nelle patatine, sequestri e multe
axelzzz85 su Traffico rallentato nella zona del ponte di Vedano per incidente sulla tangenziale di Varese a Lozza
Roberto Morandi su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
MATIEM su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
Ferdy su L'Agenzia Formativa della Provincia di Varese risponde al grido di allarme del settore socio-sanitario
lenny54 su Colpi in testa e umiliazioni, il racconto della Flotilla a Cardano. "Ma l'attenzione deve andare a Gaza"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.