Varese News

Economia

Le pensioni di novembre in pagamento da lunedì 3 in tutti gli uffici postali della provincia

Poste Italiane invita i cittadini a evitare le ore di punta e ricorda la disponibilità anche agli sportelli Postamat

Generico 27 Oct 2025

A partire da lunedì 3 novembre 2025, saranno in pagamento le pensioni del mese di novembre in tutti gli uffici postali della provincia di Varese e in tutta Italia. Lo comunica Poste Italiane, che invita i cittadini a gestire l’accesso agli sportelli evitando, quando possibile, le ore di maggiore affluenza.

Le pensioni saranno accreditate nella stessa giornata anche per chi ha scelto l’accredito su Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution. Chi possiede una Carta di Debito collegata a uno di questi strumenti potrà prelevare direttamente agli ATM Postamat, senza necessità di passare allo sportello.

Sicurezza dopo il prelievo

Poste Italiane ricorda inoltre che i titolari di Carta di Debito possono usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa che prevede un risarcimento fino a 700 euro all’anno in caso di furto di contante nelle due ore successive al prelievo, effettuato sia in ufficio postale sia agli ATM Postamat.

Suggerimenti per evitare code

Per una gestione più fluida dei flussi, Poste invita i pensionati, quando possibile, a recarsi in ufficio nelle ore di tarda mattinata o pomeridiane e nei giorni successivi al 3 novembre, per evitare code o tempi di attesa superiori alla media.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale www.poste.it oppure contattare il numero verde 06 45263322.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 28 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.