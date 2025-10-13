Legnano celebra il gusto: torna la Sagra del Risotto con formula All You Can Eat
La Contrada San Domenico di Legnano si prepara ad accogliere la sagra del risotto dal 17 al 19 ottobre
Dal 17 al 19 ottobre, la Contrada San Domenico di Legnano (Via Nino Bixio, 6) si prepara ad accogliere un grande ritorno: la Sagra del Risotto, organizzata da Street Food Parade in collaborazione con l’Associazione Contrada San Domenico. Un appuntamento che promette di conquistare tutti i palati con il piatto simbolo della tradizione lombarda, in una versione ancora più ricca e conviviale.
Giro-Risotti All You Can Eat
L’idea è semplice ma irresistibile: un giro risotti illimitato a soli 20 euro, per assaporare tutti i gusti proposti senza limiti, come in una vera festa di sapori.
Dal classico risotto ai funghi porcini, al profumato zafferano con salsiccia, fino al più raffinato risotto al Barolo e castelmagno e alla variante autunnale con zucca, taleggio e noci: quattro ricette diverse, quattro modi di celebrare l’autunno e la tradizione lombarda.
Un’occasione per vivere un’esperienza gastronomica autentica e condividere la tavola con amici e famiglia in un’atmosfera calda e accogliente.
Un evento per tutti, al coperto
La Sagra del Risotto si svolgerà in un’area completamente coperta, così da garantire il massimo comfort anche in caso di maltempo.
Tre giorni di gusto e convivialità per salutare l’arrivo dell’autunno con il piatto più iconico della cucina del Nord Italia.
Orari di apertura
-
Venerdì 17 ottobre: 19.00 – 24.00
-
Sabato 18 ottobre: 19.00 – 24.00
-
Domenica 19 ottobre: 12.00 – 15.00 e 19.00 – 24.00
Prenotazione obbligatoria
Posti limitati, solo servizio al tavolo.
Prenota subito il tuo posto compilando il modulo online: https://forms.gle/sPofZsFbVGBKcJua8
Oppure chiama o scrivi su WhatsApp al numero 349 5382384.
Disponibile anche il servizio take away.
Dolce tentazione
A completare l’esperienza, sarà disponibile il classico tiramisù (fuori menù, 5 euro): un finale perfetto per un viaggio nel gusto tutto italiano.
Come raggiungerci
Contrada San Domenico di Legnano – Via Nino Bixio, 6
Facilmente raggiungibile in auto dall’A8 – uscita Legnano, o in treno (10 minuti a piedi dalla stazione FS).
Tre giorni di sapori, convivialità e tradizione: la Sagra del Risotto è pronta a scaldare i cuori e i palati di Legnano.
Un evento imperdibile per chi ama la buona cucina e l’atmosfera delle sagre autentiche, dove il profumo del riso si mescola al piacere di stare insieme.
