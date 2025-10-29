Varese News

L’Ente Parco Ticino Lago Maggiore entra nell’Osservatorio ambientale su Malpensa

La direttrice Monica Perroni nominata componente ufficiale per rappresentare l’Ente parco nel lavoro di monitoraggio degli effetti di traffico e infrastrutture sull’ecosistema

Malpensa aeroporto piazzale

L’Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore entra ufficialmente nell’Osservatorio ambientale per lo sviluppo dell’aeroporto di Malpensa. È l’unico soggetto piemontese presente all’interno dell’organismo istituito per monitorare gli effetti ambientali delle attività e dei progetti di ampliamento dello scalo aeroportuale.

Un incarico che rafforza il ruolo del Parco come garante della tutela degli ecosistemi e come punto di riferimento per la valutazione scientifica delle conseguenze ambientali legate allo scalo.

Un presidio di tutela ambientale

L’Osservatorio ambientale è incaricato, per legge, di verificare l’attuazione delle prescrizioni previste dalla Valutazione di impatto ambientale (VIA) e di monitorare nel tempo gli effetti delle opere. Il Parco sarà ora parte attiva in questo lavoro, contribuendo con il proprio bagaglio di competenze e dati al controllo ambientale dell’area.

«Il nostro compito sarà monitorare l’impatto delle operazioni aeroportuali sugli ecosistemi del Parco – spiegano dall’Ente – prestando particolare attenzione alla qualità dell’aria, alla tutela di fauna e flora, alla gestione delle acque e alla salvaguardia delle aree protette circostanti».

Natura, biodiversità e salute al centro

Il territorio del Parco fa parte della Rete Natura 2000, il sistema europeo di tutela della biodiversità, e ospita habitat e specie di interesse comunitario. In questo quadro, l’analisi ambientale delle attività aeroportuali – in particolare dei sorvoli – è una delle misure chiave per valutare l’impatto del traffico aereo. Oltre alle attività già in corso, come i monitoraggi acustici finalizzati alla tutela della salute umana, l’Ente integrerà l’osservazione con analisi specifiche sugli effetti di rumorosità ed emissioni sulla biodiversità locale.

Un ruolo di responsabilità scientifica e istituzionale

La nomina a componente dell’Osservatorio va anche a rafforzare le sinergie con le istituzioni locali, le amministrazioni e i gestori aeroportuali, nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile dell’area. A rappresentare l’Ente sarà l’architetto Monica Perroni, direttrice dell’Ente Parco.

«Si tratta di un riconoscimento importante del nostro ruolo nella protezione del patrimonio naturale – commentano dall’Ente – e di un’occasione per contribuire in modo attivo a un equilibrio tra sviluppo e conservazione ambientale».

Pubblicato il 29 Ottobre 2025
