Lidiya Cella vince “Saronno Famosi The Music Contest 2025” con il suo gospel grintoso

È la giovane cantante Lidiya Cella la vincitrice della nuova edizione di “Saronno Famosi – The Music Contest 2025”, il talent musicale organizzato da Radiorizzonti InBlu in collaborazione con gli oratori della città, con il supporto del Teatro Giuditta Pasta e il patrocinio del Comune di Saronno.

Una finale da tutto esaurito al Giuditta Pasta

Dopo quattro settimane di sfide tra i talenti musicali del Saronnese, la serata conclusiva ha visto salire sul palco del Teatro Giuditta Pasta i finalisti che si sono contesi il podio. A trionfare è stata Lidiya Cella, grazie a un’esibizione intensa e carismatica in stile gospel, capace di conquistare la giuria di qualità composta da Federico Vaccari, in arte 2nd Roof, produttore di artisti come Sfera Ebbasta, Emis Killa, Dua Lipa e molti altri; Andrea Chiodi, direttore artistico del Teatro Giuditta Pasta; Giovanni Nastasi, dj di Radiorizzonti e Claudio Borroni, musicista noto a livello nazionale.

I premi e il podio

Al secondo posto si è classificata la tredicenne Miriam Ronzullo, che ha vinto anche il premio della giuria popolare. Terza posizione per il duo Mario & Edo. Tutti e tre i vincitori avranno la possibilità di registrare un brano in studio: Lidiya potrà produrre il suo pezzo nello studio professionale SnobLab, mentre gli altri due finalisti realizzeranno una registrazione dei loro brani.

La finale, presentata da Matteo Guaragna e Anna Galoppo, è stata anche un momento per celebrare l’intero percorso del concorso. A esibirsi sul palco anche gli altri finalisti: Lost Wallet, Alisha Lazzarin, Numbers, Nicole Maria Longoni, Crimson Drive, Stomp 442, Alma Bora.

In sala anche l’amministrazione comunale con la sindaca Ilaria Pagani, gli assessori Mattia Cattaneo e Lucy Sasso, insieme a don Riccardo Bottan e Massimo Tallarini di Radiorizzonti, che hanno premiato i giovani artisti.