Lidiya Cella vince “Saronno Famosi The Music Contest 2025” con il suo gospel grintoso
Dopo quattro settimane di sfide negli oratori saronnesi, il concorso organizzato da Radiorizzonti ha visto trionfare la giovane artista con un brano in stile gospel che ha convinto tutti i giurati
È la giovane cantante Lidiya Cella la vincitrice della nuova edizione di “Saronno Famosi – The Music Contest 2025”, il talent musicale organizzato da Radiorizzonti InBlu in collaborazione con gli oratori della città, con il supporto del Teatro Giuditta Pasta e il patrocinio del Comune di Saronno.
Una finale da tutto esaurito al Giuditta Pasta
Dopo quattro settimane di sfide tra i talenti musicali del Saronnese, la serata conclusiva ha visto salire sul palco del Teatro Giuditta Pasta i finalisti che si sono contesi il podio. A trionfare è stata Lidiya Cella, grazie a un’esibizione intensa e carismatica in stile gospel, capace di conquistare la giuria di qualità composta da Federico Vaccari, in arte 2nd Roof, produttore di artisti come Sfera Ebbasta, Emis Killa, Dua Lipa e molti altri; Andrea Chiodi, direttore artistico del Teatro Giuditta Pasta; Giovanni Nastasi, dj di Radiorizzonti e Claudio Borroni, musicista noto a livello nazionale.
I premi e il podio
Al secondo posto si è classificata la tredicenne Miriam Ronzullo, che ha vinto anche il premio della giuria popolare. Terza posizione per il duo Mario & Edo. Tutti e tre i vincitori avranno la possibilità di registrare un brano in studio: Lidiya potrà produrre il suo pezzo nello studio professionale SnobLab, mentre gli altri due finalisti realizzeranno una registrazione dei loro brani.
La finale, presentata da Matteo Guaragna e Anna Galoppo, è stata anche un momento per celebrare l’intero percorso del concorso. A esibirsi sul palco anche gli altri finalisti: Lost Wallet, Alisha Lazzarin, Numbers, Nicole Maria Longoni, Crimson Drive, Stomp 442, Alma Bora.
In sala anche l’amministrazione comunale con la sindaca Ilaria Pagani, gli assessori Mattia Cattaneo e Lucy Sasso, insieme a don Riccardo Bottan e Massimo Tallarini di Radiorizzonti, che hanno premiato i giovani artisti.
