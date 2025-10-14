Liste d’attesa: “Troppi cittadini lasciati soli davanti alla burocrazia. Non meritiamo una sanità così”

Le liste d’attesa e le difficoltà a ottenere un appuntamento in tempi adeguati sono tra i principali problemi della sanità pubblica. Dopo l’intervista al presidente provinciale delle Acli sul lavoro degli sportelli SOS Liste d’attesa, stiamo raccogliendo testimonianze sulle esperienze vissute con il servizio sanitario pubblico.

Ho 25 anni e ho avuto un’ischemia cerebrale mentre mi trovavo all’estero. Dopo il ricovero, sono tornata in Italia per continuare le cure, ma ottenere visite con neurologo, cardiologo ed ematologo è stato quasi impossibile, nonostante avessi una priorità di 10 giorni. Al CUP di Varese non c’erano appuntamenti, nessuno mi ha contattata nei tempi previsti e solo grazie all’intervento della Pubblica Tutela sono riuscita a sbloccare la situazione.

Per l’urgenza ho dovuto rivolgermi a un cardiologo privato e, tramite lui, ho potuto fare l’intervento di chiusura del PFO in un ospedale pubblico di Milano. L’intervento è andato bene, ma l’esperienza nel reparto è stata pessima: poca attenzione e scarso rispetto verso i pazienti.

Durante questo percorso ho incontrato tante altre persone nella mia stessa situazione: anziani che non riuscivano a prenotare una visita, persone che erano andate più volte al pronto soccorso e rimandate a casa senza cure, o signore che non potevano spostarsi per mancanza di mezzi e quindi perdevano la prioritá al non accettare l’appuntamento lontano.

È stato davvero triste vedere quante persone vengono lasciate sole davanti alla burocrazia.

Trovo inaccettabile che, nonostante tasse e ticket, chi ha bisogno di cure urgenti debba affrontare tanta burocrazia e spesso pagare di tasca propria per essere curato. Nessun cittadino merita una sanità così.

