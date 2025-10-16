Lo Scoiattolo entra a Materia: una settimana di storie, sapori e meraviglia

Materia si apre al gusto, alla parola e alla curiosità. Da lunedì 20 a venerdì 24 ottobre, lo spazio culturale di Castronno ospita “Lo Scoiattolo entra a Materia”, una settimana di eventi che intreccia viaggi, memorie, mestieri e musica. Protagonista, il Raviolificio Lo Scoiattolo, che porta a Varese la sua idea di meraviglia della pasta fresca: quella che nasce in famiglia e oggi parla al mondo.

Le prime tre serate saranno accompagnate da degustazioni firmate Lo Scoiattolo (alle ore 20:00), momenti in cui il gusto anticipa il racconto.

Si comincia lunedì 20 ottobre con “Indonesia fuori rotta”, l’incontro con Annalisa Monfreda e Annie Francisca: un viaggio nel cuore dell’arcipelago lontano dai cliché, tra isole dimenticate e incontri autentici. Un assaggio di orizzonti, nel piatto e nel pensiero. PRENOTA QUI IL TUO POSTO

Martedì 21 ottobre è la serata dedicata proprio a loro: “Dal raviolo di famiglia al mondo intero – Lo Scoiattolo si racconta a Materia”. Un dialogo che ripercorre la storia del marchio varesino — dalle prime sfoglie tirate a mano da nonna Ebe e nonno Tino fino all’azienda internazionale che oggi esporta bontà e identità italiana nel mondo. Un racconto di passione, impresa e territorio. PRENOTA QUI IL TUO POSTO

Mercoledì 22 ottobre, lo scrittore e giornalista Pier Vittorio Buffa porta a Materia “Il pane non può aspettare”, un romanzo che intreccia le vite di donne e uomini comuni durante gli anni più difficili del Novecento, in dialogo con Marta Morazzoni. Anche qui, prima delle parole, il gusto: la degustazione alle 20:00 apre la serata. PRENOTA QUI IL TUO POSTO

Nelle ultime due giornate, Lo Scoiattolo continuerà ad accompagnare il pubblico con la sua presenza discreta ma costante — tra gadget, materiali e piccoli momenti di incontro.

Giovedì 23 ottobre arriva il documentario “Dal pelo dell’acqua in giù”, il ritratto poetico di Gianfranco Zanetti, ultimo pescatore del Lago di Varese, che racconta un mestiere antico immerso nelle nebbie e nelle acque del tempo. PRENOTA QUI IL TUO POSTO

Venerdì 24 ottobre, gran finale con “Echoes of Love”: la musica di Maria Olivero e la voce narrante di Rossana Girottosi intrecciano in un viaggio tra ballate e poesie del Nord Europa, tra amore, vento e malinconia. PRENOTA QUI IL TUO POSTO