Varese News

Varese Laghi

L’Olio di Sant’Imerio e una francese a Galliate Lombardo nelle dirette del lunedì su Radio Materia

A Soci All Time (16,30) avremo gli olivocoltori dell'associazione Olio di Sant'Imerio, alle 18 Myrtille Montaud ci racconterà la sua storia a Chi l'avrebbe mai detto. Alle 14 tutto lo sport del weekend

Generico 20 Oct 2025

Riparte la settimana su Radio Materia con tre appuntamenti in diretta alle 14, 16,30 e 18.

È tempo di raccolta di olive e l’associazione degli olivocoltori dell’Olio di Sant’Imerio sarà ospite del lunedì di Soci All Time su Radio Materia (16,30) per raccontarci come è andata quest’anno la raccolta e quali sono i progetti di questa realtà particolarissima, partita nel 1998 con il primo ulivo piantato per la pace in Kosovo.

Il primo giorno della settimana di Chi l’avrebbe mai detto, invece, è dedicato alla bella storia di Myrtille Montaud, una francese che ha scelto di vivere a Galliate Lombardo (ore 18,00).

Essendo lunedì, infine, non possiamo dimenticare lo sport con i risultati del weekend delle nostre squadre e i nostri atleti dei quali sentiremo le voci in diretta a La Materia dello Sport alle 13 e il professor Francesco Mazzoleni. Parleremo di hockey, basket, volley femminile e calcio.

Come contattarci

Ascoltateci e inviateci suggerimenti per nuove storie di persone o associazioni al 3534848857 (whatsapp) oppure scrivendo a radiomateriavn@gmail.com.

Per ascoltarci

www.radiomateria.it

www.varesenews.it/radio-materia/

App: Radio Garden o Tune In

ASCOLTA LE REPLICHE E NON DIMENTICATE DI METTERE UN LIKE SE VI SONO PIACIUTE

Soci All Time

Chi l’avrebbe mai detto

Orlando Mastrillo
orlando.mastrillo@varesenews.it

Un cittadino bene informato vive meglio nella propria comunità. La buona informazione ha un valore. Se pensi che VareseNews faccia una buona informazione, sostienici!

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 20 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.