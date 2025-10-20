L’Olio di Sant’Imerio e una francese a Galliate Lombardo nelle dirette del lunedì su Radio Materia
A Soci All Time (16,30) avremo gli olivocoltori dell'associazione Olio di Sant'Imerio, alle 18 Myrtille Montaud ci racconterà la sua storia a Chi l'avrebbe mai detto. Alle 14 tutto lo sport del weekend
Riparte la settimana su Radio Materia con tre appuntamenti in diretta alle 14, 16,30 e 18.
È tempo di raccolta di olive e l’associazione degli olivocoltori dell’Olio di Sant’Imerio sarà ospite del lunedì di Soci All Time su Radio Materia (16,30) per raccontarci come è andata quest’anno la raccolta e quali sono i progetti di questa realtà particolarissima, partita nel 1998 con il primo ulivo piantato per la pace in Kosovo.
Il primo giorno della settimana di Chi l’avrebbe mai detto, invece, è dedicato alla bella storia di Myrtille Montaud, una francese che ha scelto di vivere a Galliate Lombardo (ore 18,00).
Essendo lunedì, infine, non possiamo dimenticare lo sport con i risultati del weekend delle nostre squadre e i nostri atleti dei quali sentiremo le voci in diretta a La Materia dello Sport alle 13 e il professor Francesco Mazzoleni. Parleremo di hockey, basket, volley femminile e calcio.
Come contattarci
Ascoltateci e inviateci suggerimenti per nuove storie di persone o associazioni al 3534848857 (whatsapp) oppure scrivendo a radiomateriavn@gmail.com.
Per ascoltarci
www.varesenews.it/radio-materia/
App: Radio Garden o Tune In
ASCOLTA LE REPLICHE E NON DIMENTICATE DI METTERE UN LIKE SE VI SONO PIACIUTE
