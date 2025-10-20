L’Olio di Sant’Imerio e una francese a Galliate Lombardo nelle dirette del lunedì su Radio Materia

Riparte la settimana su Radio Materia con tre appuntamenti in diretta alle 14, 16,30 e 18.

È tempo di raccolta di olive e l’associazione degli olivocoltori dell’Olio di Sant’Imerio sarà ospite del lunedì di Soci All Time su Radio Materia (16,30) per raccontarci come è andata quest’anno la raccolta e quali sono i progetti di questa realtà particolarissima, partita nel 1998 con il primo ulivo piantato per la pace in Kosovo.

Il primo giorno della settimana di Chi l’avrebbe mai detto, invece, è dedicato alla bella storia di Myrtille Montaud, una francese che ha scelto di vivere a Galliate Lombardo (ore 18,00).

Essendo lunedì, infine, non possiamo dimenticare lo sport con i risultati del weekend delle nostre squadre e i nostri atleti dei quali sentiremo le voci in diretta a La Materia dello Sport alle 13 e il professor Francesco Mazzoleni. Parleremo di hockey, basket, volley femminile e calcio.

Come contattarci

Ascoltateci e inviateci suggerimenti per nuove storie di persone o associazioni al 3534848857 (whatsapp) oppure scrivendo a radiomateriavn@gmail.com.

Per ascoltarci

www.radiomateria.it

www.varesenews.it/radio-materia/

App: Radio Garden o Tune In

ASCOLTA LE REPLICHE E NON DIMENTICATE DI METTERE UN LIKE SE VI SONO PIACIUTE

Soci All Time

Chi l’avrebbe mai detto