Maria Olivero e le canzoni di Echoes of Love: “Io sono una ballata”

Una serata di musica, parole ed emozioni. A Materia, lo spazio culturale di VareseNews a Castronno, la musicista Maria Olivero ha presentato il suo album Echoes of Love: un disco di dieci ballate folk-rock dal sapore nordico, letterario e soprattutto femminile. A dialogare con lei sul palco il giornalista Marco Tresca, con le letture dei testi, tradotti in italiano, affidate alla voce di Rossana Girotto.

Un viaggio musicale tra vento, poesia e donne

«La musica per me è concept», ha detto Maria Olivero dal palco, introducendo così il cuore del suo lavoro: un disco nato durante il 2020, tempo sospeso e difficile, che per l’artista è diventato occasione di riscoperta dei paesaggi, del vento, della natura e della lettura. «In quel periodo ho camminato tanto, nella natura, accompagnata dalle parole di Virginia Woolf ed Emily Brontë». Ed è proprio alla realtà femminile che è dedicato l’intero progetto: alle scrittrici, alle pittrici riscoperte, a donne come Tina Anselmi, omaggiata nel brano che dà il titolo all’album.

“Echoes of Love”, l’eco delle donne

Dieci brani in inglese, un linguaggio che Maria sente proprio fin da bambina, grazie all’amore per la musica trasmesso in famiglia: padre fotografo e appassionato di folk, madre pianista classica. Il disco è un intreccio di voci, citazioni, immagini. C’è Emily Brontë e la sua solitudine selvaggia, c’è la luce delle chiese nordiche, c’è la rosa bianca di Tina Anselmi, il vento della Norvegia e l’acqua del mare, quella del mare del Nord e di Genova, terra materna. Ma ci sono anche figure meno note, come la pittrice Hilma af Klint e Nellie Bly, che chiudono idealmente il concept di Echoes of Love.

Traduzione, musica e immagini: una performance corale

Durante la serata, si sono ascoltate le tracce dell’album affiancate alle letture dei testi tradotti. Tutto ciò, mentre le immagini proiettate — fotografie originali del padre di Maria, Carlo Olivero — evocavano i paesaggi che hanno ispirato il disco. «È un diario, un viaggio», ha spiegato Maria, annunciando anche l’uscita futura di una versione fisica, che avrà la forma del libro, in modo da offrire l’esperienza più completa possibile: con testi, foto e codici QR per l’ascolto dei brani.

Tra omaggi e ballate tradizionali

Durante la serata non sono mancati momenti speciali. Maria ha suonato Barbra Bell, una sua ballata del 2013 ispirata a una leggenda del Lago Maggiore, e ha chiuso la serata con Molly Malone, tradizionale irlandese, omaggio a Sinead O’Connor, una delle sue grandi ispirazioni insieme a Sandy Denny. La voce, la chitarra e l’intensità interpretativa di Maria hanno reso il concerto un incontro autentico e al tempo stesso intimo, vissuto come un racconto da condividere.

Un disco da ascoltare… e da leggere

Echoes of Love è disponibile sulle principali piattaforme di streaming, ma l’artista è già al lavoro per trasformarlo in un oggetto fisico, un diario da sfogliare.