Maschere, luci e risotto alla zucca per l’Halloween di Laveno Mombello Cerro
Una giornata di festa diffusa tra i borghi della città sul Lago Maggiore: laboratori, spettacoli, “Dolcetto o Scherzetto?” e tanta allegria per grandi e piccoli
Le zucche si accendono e “sorridono”, mentre le piazze si colorano con i costumi dei mostri a Laveno Mombello Cerro, dove la Pro Loco, con il patrocinio del Comune, prepara un Halloween 2025 pensato per tutte le età. L’appuntamento è per la notte delle Streghe e dei fantasmi, ovvero giovedì 31 ottobre, quando i borghi si trasformeranno in un grande palcoscenico a cielo aperto, tra maschere, musica e profumo di risotto alla zucca.
Dalle 15 il pomeriggio prende vita con laboratori creativi, truccamostri e giochi, per dare spazio alla fantasia dei più piccoli e all’entusiasmo delle famiglie. Poi, alle 16.30, arriva l’atteso momento di Dolcetto o Scherzetto?: i bambini potranno bussare ai negozi aderenti, riconoscibili dalle zucchette arancioni esposte, raccogliendo caramelle e sorrisi lungo il percorso.
Alle 17.30, la piazza principale si farà palcoscenico grazie alla scuola di ballo Laveno Danza, che porterà ritmo e magia nel cuore della festa. Tra una coreografia e l’altra, il profumo delle cucine invita a una pausa golosa: lo stand gastronomico sarà attivo per tutta la giornata con salamelle, patatine, frittelle, cioccolata calda e bar. E quando scende la sera, alle 18.45, arriva il momento più gustoso: il risotto zucca e gorgonzola, simbolo della convivialità autunnale.
Accanto alla festa, le associazioni del territorio colorano la giornata di solidarietà e allegria. AVIS offrirà il suo immancabile zucchero filato, mentre LILT regalerà palloncini colorati ai bambini. Non mancherà la creatività dei commercianti, protagonisti della sfida “Vetrina Spaventosa”, il concorso che premierà le vetrine più originali e a tema Halloween, votate dal pubblico stesso
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Luca Marzoli su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
gianme su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
axelzzz85 su Ristorni dei frontalieri: la provincia di Varese prima in Lombardia per risorse ricevute
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.