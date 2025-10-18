Maschere, luci e risotto alla zucca per l’Halloween di Laveno Mombello Cerro

Le zucche si accendono e “sorridono”, mentre le piazze si colorano con i costumi dei mostri a Laveno Mombello Cerro, dove la Pro Loco, con il patrocinio del Comune, prepara un Halloween 2025 pensato per tutte le età. L’appuntamento è per la notte delle Streghe e dei fantasmi, ovvero giovedì 31 ottobre, quando i borghi si trasformeranno in un grande palcoscenico a cielo aperto, tra maschere, musica e profumo di risotto alla zucca.

Dalle 15 il pomeriggio prende vita con laboratori creativi, truccamostri e giochi, per dare spazio alla fantasia dei più piccoli e all’entusiasmo delle famiglie. Poi, alle 16.30, arriva l’atteso momento di Dolcetto o Scherzetto?: i bambini potranno bussare ai negozi aderenti, riconoscibili dalle zucchette arancioni esposte, raccogliendo caramelle e sorrisi lungo il percorso.

Alle 17.30, la piazza principale si farà palcoscenico grazie alla scuola di ballo Laveno Danza, che porterà ritmo e magia nel cuore della festa. Tra una coreografia e l’altra, il profumo delle cucine invita a una pausa golosa: lo stand gastronomico sarà attivo per tutta la giornata con salamelle, patatine, frittelle, cioccolata calda e bar. E quando scende la sera, alle 18.45, arriva il momento più gustoso: il risotto zucca e gorgonzola, simbolo della convivialità autunnale.

Accanto alla festa, le associazioni del territorio colorano la giornata di solidarietà e allegria. AVIS offrirà il suo immancabile zucchero filato, mentre LILT regalerà palloncini colorati ai bambini. Non mancherà la creatività dei commercianti, protagonisti della sfida “Vetrina Spaventosa”, il concorso che premierà le vetrine più originali e a tema Halloween, votate dal pubblico stesso