Mastini esagerati: 9-1 al Bressanone con tripletta di “Terzagol”

Varese a valanga su Bressanone, sceso sul ghiaccio giallonero – va detto – dopo otto ore di pullman

e senza riscaldamento. Finisce 9 a 1 con i Mastini che penetrano la retroguardia altoatesina come

un coltello caldo nel burro, complice anche un Marinelli non pervenuto e tornato negli spogliatoi

dopo il settimo gol subito.

Molti i protagonisti, Pisarenko che forse meritava lo shot-out, è parso sicuro e deciso, bravo ad arginare le, in verità poche, incursioni altoatesine. Forse l’MVP di stasera lo meritava Terzago, che sveste la casacca giallonera per indossare i panni di “Terzagol”, supereroe che potrà dare grandi soddisfazioni e di cui Varese ha bisogno. A tabellino stasera ci vanno in tanti: degne di nota le prestazioni di Tilaro, doppietta per lui, e Bastille gol, assist e tante trame che potrebbero ispirare Pollok.

Bella e praticamente perfetta la manovra giallonera tutta, un fortissimo segnale – quello di questa sera – che serviva dopo il KO di Alleghe. Menzione speciale per la retroguardia dei Mastini, con le due minacce Vinatzer e Stupak sapientemente disinnescate sin dal primo minuto.

PRIMO INGAGGIO – Sotto la volta dell’Acinque Ice Arena arriva il Bressanone, squadra giovane e

con poca esperienza, che potrebbe subire il fattore esperienza dei Mastini. Serve una vittoria ai gialloneri per dimenticare il passo falso dello scorso turno e ripartire.

LA PARTITA



I – Bressanone arriva a Varese in ritardo, molto in ritardo, con gli altoatesini costretti a scendere

dal pullman direttamente sul ghiaccio. Ne approfitta Varese che inizia subito forte, con Marcello

Borghi bravo a liberarsi in uno contro zero, ma Marinelli è abile a dire di no. Varese spinge forte,

ma Bressanone regge bene, guadagnandosi anche una penalità per un colpo di bastone di Xamin.

Inferiorità numerica giocata benissimo da Varese, con Bastille bravo a duettare con Terzago ma

impreciso sotto porta su passaggio di ritorno. Passano 2′ e Tilaro spara un missile a mezz’aria che Marinelli vede solo quando il disco gonfia la rete. 1-0.

Varese ancora sugli scudi, con Bastille che scende in slalom ma è troppo veloce e non trova nessuno a cui dare il disco; è sempre il franco-canadese a spingere, con Kirchler che per fermarlo deve stenderlo.

Mastini in 5 contro 4. Power play ben giocato da Varese ma i Falcons fanno buona guardia

disinnescando le manovre giallonere. Al minuto 13:49 Terzago pesca il jolly dalla stessa posizione in cui segnato Tilaro. 2-0. Bressanone prova a riorganizzarsi, sbilanciandosi in avanti, ne approfitta Marcello Borghi che stavolta non sbaglia l’uno contro zero davanti a Marinelli (3-0). Mastini che non mollano la presa, con Venturi che scheggia il palo a portiere battuto.

II – Si riprende con Varese che mette subito alle corde Bressanone, prima Perino dalla distanza e

poi Tilaro provano ad ampliare lo score, ma senza fortuna. Falcons che cercano la reazione con

Vinatzer che prova ad andarsene costringendo Venturi allo sgambetto: Mastini con un uomo in

meno, power play ben giocato da Bressanone che pressa molto il terzo, ma Pisarenko erige il

muro bloccando tutte le incursioni avversarie. A penalità scaduta Varese si riaffaccia nel terzo,

Perino serve bene Terzago che la mette nel sacco dall’altezza dell’ingaggio alla sinistra di

Marinelli, ancora una volta non incolpevole. 4-0. L’orologio non compie un giro completo e i

Mastini passano ancora, stavolta con Fornasetti bravo a mettere dentro su rebound il 5-0.

Mastini che allentano la pressione e Bressanone che prova alcune sortite, ma senza mai scalfire la

retroguardia varesina. Ancora gialloneri e ancora gol: Terzago raggiunge il solito punto all’altezza

dell’ingaggio, con il solito tiro a mezz’aria ed ancora gol, 6-0. Bressanone ha l’opportunità di

accorciare, visto che Fornasetti esce dal ghiaccio per sgambetto, ma è Varese che passa in short-

hand grazie a Tilaro. 7-0. Marinelli lascia il ghiaccio dirigendosi addirittura negli spogliatoi, entra

in porta Costazza.



III- Terza ed ultima frazione che riprende ancora una volta con Varese in avanti, Perino prima e

Bastille subito dopo scaldano i gambali di Costazza, mentre restano poche le sortite altoatesine se si esclude una bella sgroppata di Stupak, neutralizzata in acrobazia da Pisarenko. Sempre Stupak due minuti dopo ha più fortuna centrando lo spazio tra spalle e palo del connazionale per il gol della bandiera degli ospiti, 7-1. Mastini che tornano a spingere, mettendo alle corde Bressanone. Tilaro prova dalla blu con l’estremo avversario che toglie le castagne dal fuoco, poco più tardi è Bastille in

uno contro zero, l’ennesimo, a mettere nel sacco l’8-1. Bressanone che non tira i bastoni in

barca, provando ad accorciare lo score, ma Pisarenko è davvero difficile da battere. Gara che

continua a distribuire emozioni, con Bastille che ricama un’opera d’arte sul ghiaccio servendo un

disco che Perino deve solo mettere nel sacco. 9-1. Finale liscio, con Varese che può sfruttare un

power play, giocato più per far scorrere il tempo che per segnare, ed un inferiorità numerica ben

gestita.

HCM VARESE- HC FALCONS MUSIK WALTER 9-1

(3-0, 4-0, 2-1)

RETI: 7’30” Tilaro (V- Piroso), 13’49” Terzago (V- Bertin), 15’57” Borghi M. (V- Perino), 25’04”

Terzago (V- Venturi, Perino), 26’27 Fornasetti (V- Borghi P., Schina), 34’20” Terzago (V- Bastille,

Perino), 37’12” Tilaro (V- Borghi M., Matonti M.), 43’51” Stupak (B), 49’29” Bastille (V- Perino,

Terzago), 53’52” Perino (V- Terzago, Bastille).

VARESE: Pisarenko (Filippo Matonti); Schina, Re, Piroso, Marcello Borghi, Tilaro; Makinen,

Crivellari, Perino, Terzago, Bastille; Erik Mazzacane, Bertin, Venturi, Michael Mazzacane, Xamin;

Marco Matonti, Peterson, Pietro Borghi,Fornasetti. Coach: Massimo Da Rin

BRESSANONE: Marinelli (da 37’12” Costazza); Docter, Magro, Covelli, Erlacher, Lanz; Obexer,

Pezzetta, Vinatzer, Cassibba, Pisetta; Kirchler, Bedin, Mantinger, Stupak, Fauster; Rainer, Niccolai,

Hofer, Oberhuber. Coach: Kenneth Eddy.

ARBITRI: Riccardo Pignatti, Willy Vinicio Volcan (Nicolò Alberti, Giorgio Brenna)

NOTE. Penalità: V 8’, B 4’. Superiorità: V 0/2, B 0/4. Spettatori: 650.