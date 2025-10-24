Matteo Turconi raggiunge il fratello Filippo: correrà nella VF Group Bardiani

Il ciclismo varesino ha un altro talento per cui fare il tifo a livello professionistico. Matteo Turconi, classe 2007, ha firmato un contratto che lo legherà per ben quattro anni (fino al 2029) alla VF Group Bardiani-CSF Faizané, storica formazione italiana di categoria Professional” – la seconda per importanza dopo il World Tour – gestita dalla famiglia Reverberi. (foto da Instagram)

Turconi raggiungerà così il fratello Filippo, di due anni più grande, che si è già distinto con la maglia della VF Group tra i “pro”, cominciando subito forte la stagione con una lunga fuga nella Milano-Sanremo della quale era il corridore più giovane. I fratelli Turconi, bustesi, sono nipoti di Stefano Zanini, uno dei principali corridori della nostra provincia nell’ultimo trentennio, attualmente impegnato nei quadri tecnici dell’Astana.

La stagione che ha preceduto il “passaggio” di Matteo Turconi tra i pro è stata decisamente positiva: il 18enne, tesserato per la Bustese Olonia, ha infatti ottenuto cinque vittorie nella categoria Juniores a livello nazionale. Si è infatti imposto nel Challenge Nazionale di Brescia, nel Giro della Castellania, nel Trofeo Pistolesi, nel Trofeo Ilario Roberti e nel Memorial Paolo Selvatico. In carniere anche diversi podi tra cui quello nella cronosquadre ai campionati italiani con la Bustese (con l’iridato Colombo, Favero e Martinelli).

«In queste prime stagioni voglio crescere il più possibile, fare esperienza e imparare da chi ha più anni di gare alle spalle – ha detto Turconi in una breve intervista rilasciata alla sua nuova società – L’obiettivo è migliorarmi passo dopo passo, farmi trovare pronto quando arriveranno le occasioni importanti e ripagare la fiducia che mi è stata data. Entrare in una squadra con così tanta tradizione è una grande soddisfazione. So che qui sono passati tanti corridori forti, e avere la possibilità di farne parte è uno stimolo in più per dare sempre il massimo. Correre con mio fratello è un sogno che si avvera: siamo sempre stati nelle stesse squadre, ma le categorie giovanili ci hanno spesso divisi. Ora poterlo fare tra i professionisti è davvero speciale».