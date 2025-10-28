Nota azienda di Buguggiate amplia il proprio organico
Azienda specializzata nello stampaggio ad iniezione, amplia il proprio organico e ricerca operatori esperti per la sede di Buguggiate. Richiesta esperienza nel settore, precisione e disponibilità ai tre turni
Cresce la produzione e, con essa, le opportunità professionali in Tecniplast. L’azienda, attiva da anni nel settore dello stampaggio ad iniezione, continua a investire in qualità e competenze per sostenere la propria crescita e garantire standard produttivi sempre più elevati.
In questa prospettiva, Tecniplast è alla ricerca di nuovi operatori esperti nello stampaggio ad iniezione e nel controllo qualità, figure professionali con almeno cinque anni di esperienza maturata in aziende del settore.
Le persone selezionate entreranno a far parte di un team dinamico e attento al dettaglio, impegnato nella conduzione delle presse ad iniezione, nel controllo visivo dei prodotti e nella verifica della conformità secondo le procedure e gli standard aziendali.
L’azienda ricerca professionisti precisi, affidabili e orientati alla qualità, con una solida conoscenza dei processi produttivi e disponibilità a lavorare su tre turni.
Sede di lavoro: Buguggiate (VA)
Candidature: inviare il curriculum a selezione@tecniplast.it.
CONTATTI
TECNIPLAST S.p.A.
Via I Maggio, 6
21020 Buguggiate
