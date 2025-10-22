Varese News

Lavoro

Nota azienda di Gallarate cerca personale da inserire in organico

Azienda gallaratese con oltre 70 anni di esperienza amplia il proprio team per attività nella provincia di Varese e dintorni

Ferrario & C. snc

Rinomata ditta con sede in Gallarate e 74 anni di attività cerca diverse figure da inserire nel proprio organico per lavori in provincia di Varese e limitrofi.

Tecnico Manutenzione Caldaie e Pompe di Calore – Tempo Indeterminato

La risorsa di occuperà di manutenzione ordinaria e straordinaria su caldaie di bassa, media e alta potenza e pompe di calore, compilazione libretti e documentazione tecnica, assistenza tecnica e opere idrauliche in genere

Requisiti obbligatori

  • 10 anni di esperienza documentata nel settore termoidraulico
  • Esperienza su caldaie e pompe di calore
  • Serietà, educazione e affidabilità sul lavoro

Requisiti preferenziali

  • Conoscenza di caldaie e pompe di calore VIESSMANN
  • Patentino FGAS

 Idraulico Specializzato – Tempo Indeterminato

La risorsa si occuperà principalmente di cantieristica idraulica e opere idrauliche in ambito civile e commerciale, gestione e organizzazione dei cantieri idraulici dei cantieri idraulici (rapportini, materiali, lettura disegni, risoluzione problemi), supervisione delle opere idrauliche civili e commerciali e coordinamento delle squadre di lavoro e interfaccia con colleghi e clienti

Requisiti obbligatori

  • Almeno 15 anni di esperienza documentata nel settore idraulico/cantieristica
  •  Ottime capacità organizzative e relazionali
  • Serietà, educazione e affidabilità sul lavoro
  • Esperienza nella gestione di cantieri complessi e nella risoluzione di problematiche tecniche

Requisiti preferenziali

  •  Conoscenza di saldatura a cannello e/o a TIG

Idraulico apprendista – Tempo determinato/apprendistato

con futura possibilità di assunzione.

Si occuperà principalmente di affiancamento a figure più esperte in lavori di cantieristica idraulica e opere idrauliche in genere nella provincia di Varese e limitrofi.

Possibilità di crescita attraverso corsi di formazione specifici e generali.

Requisiti obbligatori

  • Almeno 1 anno di esperienza nel settore
  • Ottime capacità organizzative e relazionali
  • Serietà, educazione e affidabilità sul lavoro e voglia di crescere

Retribuzioni interessanti in base alle capacità, alle responsabilità e alla disponibilità.

I candidati possono inviare il proprio curriculum all’indirizzo info@ferrario1951.it

di
Pubblicato il 22 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.