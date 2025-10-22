Nota azienda di Gallarate cerca personale da inserire in organico

Rinomata ditta con sede in Gallarate e 74 anni di attività cerca diverse figure da inserire nel proprio organico per lavori in provincia di Varese e limitrofi.

Tecnico Manutenzione Caldaie e Pompe di Calore – Tempo Indeterminato

La risorsa di occuperà di manutenzione ordinaria e straordinaria su caldaie di bassa, media e alta potenza e pompe di calore, compilazione libretti e documentazione tecnica, assistenza tecnica e opere idrauliche in genere

Requisiti obbligatori

10 anni di esperienza documentata nel settore termoidraulico

Esperienza su caldaie e pompe di calore

Serietà, educazione e affidabilità sul lavoro

Requisiti preferenziali

Conoscenza di caldaie e pompe di calore VIESSMANN

Patentino FGAS

Idraulico Specializzato – Tempo Indeterminato

La risorsa si occuperà principalmente di cantieristica idraulica e opere idrauliche in ambito civile e commerciale, gestione e organizzazione dei cantieri idraulici dei cantieri idraulici (rapportini, materiali, lettura disegni, risoluzione problemi), supervisione delle opere idrauliche civili e commerciali e coordinamento delle squadre di lavoro e interfaccia con colleghi e clienti

Requisiti obbligatori

Almeno 15 anni di esperienza documentata nel settore idraulico/cantieristica

Ottime capacità organizzative e relazionali

Serietà, educazione e affidabilità sul lavoro

Esperienza nella gestione di cantieri complessi e nella risoluzione di problematiche tecniche

Requisiti preferenziali

Conoscenza di saldatura a cannello e/o a TIG

Idraulico apprendista – Tempo determinato/apprendistato

con futura possibilità di assunzione.

Si occuperà principalmente di affiancamento a figure più esperte in lavori di cantieristica idraulica e opere idrauliche in genere nella provincia di Varese e limitrofi.

Possibilità di crescita attraverso corsi di formazione specifici e generali.

Requisiti obbligatori

Almeno 1 anno di esperienza nel settore

Ottime capacità organizzative e relazionali

Serietà, educazione e affidabilità sul lavoro e voglia di crescere

Retribuzioni interessanti in base alle capacità, alle responsabilità e alla disponibilità.

I candidati possono inviare il proprio curriculum all’indirizzo info@ferrario1951.it