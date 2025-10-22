Nota azienda di Gallarate cerca personale da inserire in organico
Azienda gallaratese con oltre 70 anni di esperienza amplia il proprio team per attività nella provincia di Varese e dintorni
Rinomata ditta con sede in Gallarate e 74 anni di attività cerca diverse figure da inserire nel proprio organico per lavori in provincia di Varese e limitrofi.
Tecnico Manutenzione Caldaie e Pompe di Calore – Tempo Indeterminato
La risorsa di occuperà di manutenzione ordinaria e straordinaria su caldaie di bassa, media e alta potenza e pompe di calore, compilazione libretti e documentazione tecnica, assistenza tecnica e opere idrauliche in genere
Requisiti obbligatori
- 10 anni di esperienza documentata nel settore termoidraulico
- Esperienza su caldaie e pompe di calore
- Serietà, educazione e affidabilità sul lavoro
Requisiti preferenziali
- Conoscenza di caldaie e pompe di calore VIESSMANN
- Patentino FGAS
Idraulico Specializzato – Tempo Indeterminato
La risorsa si occuperà principalmente di cantieristica idraulica e opere idrauliche in ambito civile e commerciale, gestione e organizzazione dei cantieri idraulici dei cantieri idraulici (rapportini, materiali, lettura disegni, risoluzione problemi), supervisione delle opere idrauliche civili e commerciali e coordinamento delle squadre di lavoro e interfaccia con colleghi e clienti
Requisiti obbligatori
- Almeno 15 anni di esperienza documentata nel settore idraulico/cantieristica
- Ottime capacità organizzative e relazionali
- Serietà, educazione e affidabilità sul lavoro
- Esperienza nella gestione di cantieri complessi e nella risoluzione di problematiche tecniche
Requisiti preferenziali
- Conoscenza di saldatura a cannello e/o a TIG
Idraulico apprendista – Tempo determinato/apprendistato
con futura possibilità di assunzione.
Si occuperà principalmente di affiancamento a figure più esperte in lavori di cantieristica idraulica e opere idrauliche in genere nella provincia di Varese e limitrofi.
Possibilità di crescita attraverso corsi di formazione specifici e generali.
Requisiti obbligatori
- Almeno 1 anno di esperienza nel settore
- Ottime capacità organizzative e relazionali
- Serietà, educazione e affidabilità sul lavoro e voglia di crescere
Retribuzioni interessanti in base alle capacità, alle responsabilità e alla disponibilità.
I candidati possono inviare il proprio curriculum all’indirizzo info@ferrario1951.it
