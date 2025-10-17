Operatore ecologico colpito con una bottigliata alla testa in Piazza Repubblica a Varese
È successo all'alba di martedì 14 ottobre. L'aggressore avrebbe tentato di rubare lo zaino del lavoratore. I sindacati: «Situazione intollerabile, chiediamo più sicurezza»
Un operatore ecologico dipendente della ditta Sangalli è stato aggredito la mattina di martedì 14 ottobre mentre era al lavoro in Piazza della Repubblica a Varese da un giovane che ha provato a sottrargli lo zaino.
Il racconto del lavoratore
In base a quanto raccontato dalla vittima agli agenti della Questura di Varese, il dipendente della Sangalli stava pulendo la piazza con il soffiatore, quando ha notato un giovane seduto con in mano una bottiglia di birra. Poco dopo, il lavoratore si è accorto che il giovane si era allontanato. Insospettito, l’operatore ecologico si è avvicinato al veicolo aziendale dove teneva i propri oggetti personali, sorprendendo l’uomo con in mano il suo zaino, mentre tentava di nasconderlo sotto il giubbotto.
Il lavoratore ha quindi provato a bloccare il giovane, riuscendo a riprendersi il proprio zaino, ma nella colluttazione è rimasto ferito da un colpo di bottiglia alla testa. Il giovane si è dileguato prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.
La denuncia dei sindacati, «La situazione ha raggiunto livelli intollerabili»
Sulla vicenda si sono espresse anche le segreterie territoriali Fp Cgil e Fit Cisl, che hanno ricordato altri tre episodi violenti ai danni di lavoratori dell’igiene ambientale. «In tutte le denunce – commentano i sindacati – si evidenzia la difficile situazione in cui sono chiamati a prestare servizio i lavoratori, in modo particolare nelle zone adiacenti alle stazioni ferroviarie e in Piazza Repubblica, costantemente frequentate da soggetti di dubbia raccomandabilità».
«Sovente – aggiungono – i lavoratori incaricati della pulizia di Piazza Repubblica dopo il mercato sono oggetto di aggressioni e minacce verbali da parte di questi soggetti, che impediscono loro di svolgere correttamente il proprio lavoro costringendoli ad allontanarsi».
Con una lettera indirizzata al prefetto di Varese Salvatore Pasquariello, al questore di Varese Carlo Ambrogio Enrico Massa, al sindaco di Varese Davide Galimberti, all’assessore all’Ambiente Nicoletta San Martino e all’impresa Sangalli di Induno Olona, Fp Cgil e Fit Cisl chiedono un confronto con le istituzioni per rafforzare la sicurezza in queste aree. «La situazione – scrivono i sindacati – ha raggiunto livelli intollerabili. Richiediamo un intervento immediato nelle zone a rischio affinché sia rafforzata la sicurezza, attraverso presidi delle forze dell’ordine a tutela dell’incolumità dei lavoratori e dei cittadini in transito».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Luca Marzoli su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
gianme su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
axelzzz85 su Ristorni dei frontalieri: la provincia di Varese prima in Lombardia per risorse ricevute
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.