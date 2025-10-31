Ordina la tua spesa a km0 online e ritirala a Castronno: l’Alveare ti aspetta a Materia
Aperta la vendita settimanale dell’Alveare di Materia: ordini fino a martedì sera e ritiro giovedì. Protagonista di questa settimana La Vigna di Castelseprio. Tutte le info
È aperta la vendita settimanale de L’Alveare di Materia, il punto di riferimento per chi vuole fare la spesa sostenendo i produttori locali. Ogni settimana è possibile scegliere online frutta, verdura, formaggi, carne, pane, conserve e molti altri prodotti del territorio e poi ritirarli comodamente il giovedì dalle 18 alle 19 a Materia, in via Confalonieri 5 a Sant’Alessandro – Castronno.
Gli ordini si chiudono martedì (4 novembre) a mezzanotte, mentre il pagamento avviene in modo semplice e sicuro sulla piattaforma dell’Alveare che dice Sì (tramite carta, PayPal o Satispay). Non è previsto alcun minimo d’ordine: si può acquistare anche un solo prodotto, scegliendo ogni volta se partecipare o meno.
L’ospite della settimana: La Vigna di Castelseprio
Questa settimana l’Alveare accoglie come “special guest” La Vigna di Castelseprio, azienda agricola che coltiva frutta e verdura di stagione seguendo metodi rispettosi dell’ambiente e della biodiversità.
Come partecipare
Per unirsi all’Alveare basta iscriversi gratuitamente sulla piattaforma de L’Alveare che dice Sì (CLICCA QUI), cercando “Materia – Castronno”. Una volta registrati, ogni settimana si riceverà l’avviso di apertura delle vendite con la possibilità di ordinare ciò che si desidera e sostenere così i piccoli produttori del territorio.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
axelzzz85 su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
elenera su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
Felice su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
Tiberio67 su L'hockey in Kenya e la roulette delle carte di credito. Tornano le storie di "Alla Balaustra" in podcast
massimiliano_buzzi su Un fiume di contanti da Malpensa, soldi anche nelle patatine, sequestri e multe
axelzzz85 su Traffico rallentato nella zona del ponte di Vedano per incidente sulla tangenziale di Varese a Lozza
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.