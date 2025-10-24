Varese News

Varese Laghi

Ottantenne ferita sul Monte Nudo, il Soccorso alpino la salva

La donna si è fatta male alla caviglia a causa di una caduta. I soccorritori hanno dovuto calare la barella con delle corde per riportala a valle al sicuro

soccorso alpino

Una donna di 80 è scivolata mentre scendeva dal Monte Nudo, nel territorio di Brenta, il pomeriggio di venerdì 24 ottobre. Nella caduta, l’ottantenne si è ferita alla caviglia e per portarla al sicuro e assicurarle le cure necessarie è stato necessario l’intervento del Soccorso alpino di Varese.

L’incidente si è verificato in un tratto particolarmente impervio della discesa. I soccorritori, affiancati da un infermiere, hanno raggiunto la donna e hanno prestato le prime cure. Per portare l’escursionista a valle in sicurezza, però, è stato necessario trasportarla a bordo di una barella e calarla con delle corde nei punti più ripidi del sentiero.

La donna è stata poi condotta all’ospedale di Cittiglio per ulteriori cure.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 24 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.