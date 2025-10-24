Ottantenne ferita sul Monte Nudo, il Soccorso alpino la salva

Una donna di 80 è scivolata mentre scendeva dal Monte Nudo, nel territorio di Brenta, il pomeriggio di venerdì 24 ottobre. Nella caduta, l’ottantenne si è ferita alla caviglia e per portarla al sicuro e assicurarle le cure necessarie è stato necessario l’intervento del Soccorso alpino di Varese.

L’incidente si è verificato in un tratto particolarmente impervio della discesa. I soccorritori, affiancati da un infermiere, hanno raggiunto la donna e hanno prestato le prime cure. Per portare l’escursionista a valle in sicurezza, però, è stato necessario trasportarla a bordo di una barella e calarla con delle corde nei punti più ripidi del sentiero.

La donna è stata poi condotta all’ospedale di Cittiglio per ulteriori cure.