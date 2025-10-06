Ottobre in cucina con il primo ricettario tascabile Melaleggo TIGROS

Ottobre profuma di castagne, di funghi e di dolci appena sfornati è il mese in cui la natura si veste di colori caldi e la cucina diventa il cuore della casa, e da oggi lunedì 6 ottobre nei supermercati TIGROS è disponibile il nuovo Melaleggo, il magazine gratuito

che ogni mese propone idee e spunti per la cucina e la vita quotidiana.

L’edizione di ottobre è davvero speciale: un vero e proprio ricettario, pensato per raccogliere 39 ricette da scoprire e da provare. Il suo formato tascabile lo rende comodo da consultare e da portare con sé, perfetto anche da conservare come guida culinaria

da collezione.

Anche perchè, sfogliando le sue pagine, si incontrano ricette di stagione, come l’ossobuco con polenta e gremolada, quelle per il ‘’MercoleSì: la serata che sa già di weekend’’ come le prugne con pancetta e noci, proposte originali con protagonisti ingredienti che si possono definire ‘’La strana coppia’’ come il filetto di suino con pere e cipolle o la focaccia con uva rossa, e idee antispreco come i maccheroni gratinati con mozzarella e broccoli o le polpette di pollo e zucca. Da non dimenticare le ‘’Velocette’’ ossia le ricette veloci TIGROS come l’omelette con mela e menta e le ‘’Ricette sbagliate’’ come la caprese di cachi e mozzarella.

Pratica e divertente è poi la sezione “Ricetta schiscetta” (per chi non conosce questo termine in dialetto lombardo: si tratta del contenitore per il cibo d’asporto, quello che chi lavora si porta con il cibo preparato a casa) che propone ricette per mangiare in modo gustoso fuori casa. Utile e moderna è la sezione “Zero fornelli” che propone, tra l’altro, un’intrigante vellutata fredda di barbabietole, yogurt Greco e feta. Tenerissima anche la sezione “Chef fin da piccoli” che propone ricette passo passo per cucinare insieme ai bambini: questo mese, protagonisti sono i biscotti a forma di zucca con crema di nocciole a canella.

L’appuntamento con il Melaleggo di ottobre è da oggi in tutti i punti vendita TIGROS (la prima copia è gratuita per tutti i possessori di TIGROS Card). Chi vuole avere un assaggio del ricettario, può vedere un’anteprima del numero a questo link.