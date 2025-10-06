Ottobre in cucina con il primo ricettario tascabile Melaleggo TIGROS
39 ricette da scoprire, sono raccolte nel Melaleggo di ottobre, in formato ricettario tascabile disponibile da oggi
Ottobre profuma di castagne, di funghi e di dolci appena sfornati è il mese in cui la natura si veste di colori caldi e la cucina diventa il cuore della casa, e da oggi lunedì 6 ottobre nei supermercati TIGROS è disponibile il nuovo Melaleggo, il magazine gratuito
che ogni mese propone idee e spunti per la cucina e la vita quotidiana.
L’edizione di ottobre è davvero speciale: un vero e proprio ricettario, pensato per raccogliere 39 ricette da scoprire e da provare. Il suo formato tascabile lo rende comodo da consultare e da portare con sé, perfetto anche da conservare come guida culinaria
da collezione.
Anche perchè, sfogliando le sue pagine, si incontrano ricette di stagione, come l’ossobuco con polenta e gremolada, quelle per il ‘’MercoleSì: la serata che sa già di weekend’’ come le prugne con pancetta e noci, proposte originali con protagonisti ingredienti che si possono definire ‘’La strana coppia’’ come il filetto di suino con pere e cipolle o la focaccia con uva rossa, e idee antispreco come i maccheroni gratinati con mozzarella e broccoli o le polpette di pollo e zucca. Da non dimenticare le ‘’Velocette’’ ossia le ricette veloci TIGROS come l’omelette con mela e menta e le ‘’Ricette sbagliate’’ come la caprese di cachi e mozzarella.
Pratica e divertente è poi la sezione “Ricetta schiscetta” (per chi non conosce questo termine in dialetto lombardo: si tratta del contenitore per il cibo d’asporto, quello che chi lavora si porta con il cibo preparato a casa) che propone ricette per mangiare in modo gustoso fuori casa. Utile e moderna è la sezione “Zero fornelli” che propone, tra l’altro, un’intrigante vellutata fredda di barbabietole, yogurt Greco e feta. Tenerissima anche la sezione “Chef fin da piccoli” che propone ricette passo passo per cucinare insieme ai bambini: questo mese, protagonisti sono i biscotti a forma di zucca con crema di nocciole a canella.
L’appuntamento con il Melaleggo di ottobre è da oggi in tutti i punti vendita TIGROS (la prima copia è gratuita per tutti i possessori di TIGROS Card). Chi vuole avere un assaggio del ricettario, può vedere un’anteprima del numero a questo link.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.