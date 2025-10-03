ParkinsonMove all’Eroica: da Varese a Gaiole in Chianti per pedalare contro la malattia

La passione per il ciclismo incontra la solidarietà. Sabato 4 ottobre a Gaiole in Chianti, nel cuore del senese, anche Varese sarà rappresentata alla prestigiosa manifestazione ciclistica “L’Eroica”, dedicata agli appassionati delle due ruote vintage.

A pedalare lungo i 209 chilometri del percorso sarà infatti Marc Franzetti, varesino e volto dell’associazione ParkinsonMove, che utilizzerà per l’occasione una bicicletta “Alan Cross” del 1970.

Lo sport come cura

«Lo scopo è quello di sensibilizzare sull’importanza dello sport, e in particolare del ciclismo, come strumento di cura per il Parkinson» – spiega Franzetti. Una sfida personale e benefica, che porta sulle strade bianche toscane il messaggio dell’associazione varesina: muoversi è vita e lo sport può essere parte integrante del percorso terapeutico.

In squadra con Giorgio Martini

A condividere la fatica e l’entusiasmo sarà anche Giorgio Martini, altro alfiere del team Eur Malgesso, che accompagnerà Franzetti nella pedalata. Insieme porteranno i colori di una sfida che va oltre la competizione sportiva: trasformare una passione in un impegno concreto per la salute e la ricerca.

Ancora una volta, ciclismo e solidarietà viaggiano fianco a fianco: iniziative semplici, nate dall’entusiasmo di pochi, capaci di trasformarsi in esempi di comunità e successo.