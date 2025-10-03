ParkinsonMove all’Eroica: da Varese a Gaiole in Chianti per pedalare contro la malattia
Il varesino Marc Franzetti partecipa alla storica corsa ciclistica vintage per sostenere l’associazione ParkinsonMove. Con lui Giorgio Martini del team Eur Malgesso
La passione per il ciclismo incontra la solidarietà. Sabato 4 ottobre a Gaiole in Chianti, nel cuore del senese, anche Varese sarà rappresentata alla prestigiosa manifestazione ciclistica “L’Eroica”, dedicata agli appassionati delle due ruote vintage.
A pedalare lungo i 209 chilometri del percorso sarà infatti Marc Franzetti, varesino e volto dell’associazione ParkinsonMove, che utilizzerà per l’occasione una bicicletta “Alan Cross” del 1970.
Lo sport come cura
«Lo scopo è quello di sensibilizzare sull’importanza dello sport, e in particolare del ciclismo, come strumento di cura per il Parkinson» – spiega Franzetti. Una sfida personale e benefica, che porta sulle strade bianche toscane il messaggio dell’associazione varesina: muoversi è vita e lo sport può essere parte integrante del percorso terapeutico.
In squadra con Giorgio Martini
A condividere la fatica e l’entusiasmo sarà anche Giorgio Martini, altro alfiere del team Eur Malgesso, che accompagnerà Franzetti nella pedalata. Insieme porteranno i colori di una sfida che va oltre la competizione sportiva: trasformare una passione in un impegno concreto per la salute e la ricerca.
Ancora una volta, ciclismo e solidarietà viaggiano fianco a fianco: iniziative semplici, nate dall’entusiasmo di pochi, capaci di trasformarsi in esempi di comunità e successo.
