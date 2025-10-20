Varese News

Profumo d’autunno: a Materia arriva la Festa della Zucca

Domenica 26 ottobre un pomeriggio di laboratori, giochi e sapori per grandi e piccini, tra natura, sorrisi e atmosfera autunnale con Bioroam – Azienda Agricola Biologica

Materia Varesenews

Domenica 26 ottobre, dalle 15.00 alle 18.00, il giardino di Materia (via Confalonieri 5, Castronno – VA) si prepara ad ospitare una Festa della Zucca, un appuntamento autunnale per tutta la famiglia organizzato da Bioroam – Azienda Agricola Biologica.

L’ingresso è gratuito e direttamente in loco si potrà scegliere liberamente le esperienze a cui partecipare. Ad accogliere i visitatori, un’ambientazione calda e rurale fatta di balle di fieno, zucche, colori autunnali e una bancarella di prodotti biologici Bioroam.

Il pomeriggio sarà scandito da momenti di creatività e gusto:
Laboratorio e intrattenimento per bambini con merenda – attività manuale per liberare la fantasia (€10)
Aperitivo per adulti con calice di vino/bibita– degustazione di prodotti locali e biologici (€12)

Non mancherà un angolo fotografico autunnale dove scattare ricordi da portare a casa e condividere.

La Festa della Zucca è un’occasione per celebrare l’autunno in compagnia, tra giochi, sapori genuini e piccoli momenti di felicità. Un invito a fermarsi, respirare la natura e vivere un pomeriggio semplice ma speciale, pensato per grandi e piccini.

Pubblicato il 20 Ottobre 2025
