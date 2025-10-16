Varese News

Varese Laghi

Quando il pane diventa storia: Buffa porta l’Italia in bilico tra guerre e vite quotidiane a Materia

Mercoledì 22 ottobre, alle 21:00 a Materia Spazio Libero, Pier Vittorio Buffa presenta il suo romanzo ambientato tra 1938 e l’8 settembre 1943, dialogando con Marta Morazzoni. Prima, alle 20:00, degustazione con i prodotti del Raviolificio Lo Scoiattolo

generica

Castello Cabiaglio torna al centro della narrazione. Dopo il successo de La casa dell’uva fragola, Pier Vittorio Buffa accende ancora una volta i riflettori su questo borgo varesino, con il suo nuovo romanzo Il pane non può aspettare, che sarà presentato mercoledì 22 ottobre (ore 21:00) a Materia Spazio Libero. Ad accompagnarlo nel dialogo sarà Marta Morazzoni. Prima dell’incontro è prevista alle 20:00 una degustazione con prodotti del Raviolificio Lo Scoiattolo.

Il romanzo si apre nell’“ultima estate spensierata” del 1938 e procede fino ai giorni più drammatici dell’8 settembre 1943, momento spartiacque per tante comunità italiane. Buffa costruisce un affresco corale: i protagonisti sono sette ragazzi, amici prima della guerra, che durante il conflitto dovranno confrontarsi con scelte laceranti — tra fedeltà a ideali, doveri morali, speranze personali.  Nel cuore del racconto c’è Aristide, giovane fornaio che eredita l’attività paterna dopo una morte violenta legata al regime; con lui, la madre Innocenta tiene vivo il forno come presidio di vita e comunità, mentre il paese si frammenta tra chi aderisce ai repubblichini e chi si rivolge alla Resistenza.

Buffa non si limita a restituire la Storia “grande”: attraversa le pieghe del quotidiano, l’ambiguità delle scelte, la fragilità dei legami. Il titolo — Il pane non può aspettare — suona come una metafora potente: certe scelte, come il nutrimento, non possono essere rinviate.

PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA SERATA

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 16 Ottobre 2025
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.