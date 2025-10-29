Rino Gaetano a 75 anni: il vinile rimasterizzato di “E io ci sto” ricorda l’artista

Oggi Rino Gaetano avrebbe compiuto 75 anni (era nato il 29 ottobre 1950). Per rendere omaggio all’artista calabrese morto a soli 30 anni in incidente stradale e ricordare il contributo storico che ha donato alla musica italiana, un album rimasterizzato rilancia la sua eredità artistica.

Il disco “E io ci sto”: significato e contenuti

L’album E io ci sto, pubblicato nel 1980 dalla RCA, è stato l’ultima opera in studio di Gaetano prima della sua tragica scomparsa. Le tracce sfoderano una satira affilata, che il cantautore punta contro il mondo dello spettacolo, il potere e il conformismo della società.

La riedizione 2025 per ricordare l’artista

In occasione del 75° anniversario della nascita di Rino Gaetano e i 45 anni dall’uscita di E io ci sto, la casa discografica Sony Music Italy pubblicherà una riedizione rimasterizzata dell’album. Disponibile dal 21 novembre 2025 in digitale, CD e vinile rosso da collezione.

La rimasterizzazione è a 192 kHz e la versione include una bonus track inedita intitolata Un film a colori (Jet set), che è stata lanciata in formato digitale oggi, 29 ottobre, proprio il giorno del suo compleanno.