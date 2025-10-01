Samuele Astuti (PD): “Maltempo in Valceresio: interventi urgenti e piano di prevenzione Idrogeologica”

La provincia di Varese sta ancora facendo i conti con i danni provocati dal maltempo, e il Consigliere regionale del PD, Samuele Astuti, ha chiesto interventi urgenti per far fronte alle emergenze in corso e prevenire nuovi rischi idrogeologici. Oggi, Astuti effettuerà un sopralluogo nei Comuni della Valceresio, tra i più colpiti, per valutare la situazione e portare all’attenzione delle istituzioni le necessità immediate dei territori coinvolti.

“Già ieri è stata approvata una mozione presentata dal PD – afferma Astuti – in cui chiediamo alla Giunta di predisporre un Piano straordinario di prevenzione idrogeologica per i reticoli idrici della Valceresio, ma anche per altri bacini idrici regionali, come quelli del Seveso, del Tarò e del Certesa. Un piano che coinvolga anche l’Autorità distrettuale del bacino del Fiume Po.”

Il Consigliere sottolinea l’urgenza di individuare risorse per coprire le spese di prima emergenza, chiedendo che almeno l’80% dei costi venga rimborsato ai Comuni coinvolti. “Inoltre, è fondamentale perfezionare un progetto unitario per il ripristino e la messa in sicurezza degli argini lungo i corsi d’acqua, in modo da garantire sia l’efficienza idraulica che la tutela ambientale,” aggiunge Astuti.

Il piano, come sottolineato dal consigliere regionale, dovrebbe includere anche misure di protezione attiva e passiva per tutelare la popolazione e le proprietà che si affacciano sui corsi d’acqua. Fondamentale sarà anche l’implementazione di campagne informative che educhino i cittadini sui comportamenti da adottare in caso di emergenza.

Un consiglio Straordinario per affrontare il dissesto idrogeologico

Astuti ha anche annunciato un consiglio straordinario, che si terrà il prossimo 20 ottobre, durante il quale si discuterà specificamente della problematica del dissesto idrogeologico, un tema sempre più urgente in tutta la Lombardia, aggravato dai cambiamenti climatici. “Non possiamo più aspettare, è necessario un intervento strutturale e risorse adeguate per prevenire e contrastare i danni derivanti dai fenomeni metereologici estremi che stanno colpendo la nostra Regione,” ha concluso Astuti.

Con queste parole, il Consigliere ha lanciato un appello alla Giunta regionale affinché si attivino con la massima urgenza per garantire la sicurezza dei cittadini e la protezione del territorio. Il maltempo che ha colpito la Valceresio è solo l’ultimo episodio di una serie di eventi climatici estremi che rendono evidente la necessità di una pianificazione e di un impegno costante nella prevenzione dei rischi idrogeologici.