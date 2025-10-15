Saronno, ecco i nomi dei premiati con la Ciocchina 2025

Sono stati ufficializzati i destinatari della Ciocchina 2025, il civico riconoscimento con cui Saronno premia ogni anno cittadini, associazioni e realtà che si sono distinti per l’impegno verso la comunità. La cerimonia di consegna si terrà sabato 25 ottobre alle 16 nella Sala Vanelli di piazza Santuario, con la presenza delle autorità cittadine, dei premiati e del pubblico, e vedrà anche l’intervento del Coro Alpe.

I premiati dell’edizione 2025

Cinque le benemerenze assegnate per questa edizione:

Associazione Amici di Betania, attiva nel sostegno alle persone in difficoltà a cui offre pasti caldi e assistenza;

Associazione Micologica Bresadola – Gruppo “Giacomo Ceriani” di Saronno, che festeggia i 50 anni di attività e organizza ogni anno la Mostra micologica;

Ludovico Bini, giovane atleta paralimpico saronnese, vincitore della medaglia d’oro agli Europei giovanili di tennistavolo a Istanbul nel luglio scorso;

Paolo Legnani (alla memoria), fondatore e guida del Gruppo storico Sant’Antoni da Saronn, promotore della Festa di Sant’Antonio e della rievocazione storica;

Movimenti Production, casa di produzione guidata dai saronnesi Giorgio Scorza e Davide Rosio, artefici della serie animata di Zerocalcare su Netflix e della nuova serie di Topo Gigio;

La sindaca Pagani: “Il nostro modo di dire grazie”

«Il riconoscimento della Ciocchina è il nostro modo di dire grazie a quanti, con impegno, talento e senso di appartenenza, costruiscono ogni giorno una città migliore – dice la sindaca Ilaria Pagani – Per il 2025 sono state scelte persone e realtà che rappresentano le diverse anime di Saronno: la solidarietà, la cultura, lo sport, la memoria e la creatività».

Numerose le candidature ricevute, alcune proposte direttamente dall’Amministrazione. «Scegliere non è stato facile – prosegue la sindaca – visto che Saronno è la casa di molte personalità degne di nota».